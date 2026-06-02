Kenny Dalglish desvela que se está tratando de un cáncer: "No pretendía hacerlo público, así que..."

Kenny Dalglish, exfutbolista escocés de 75 años y leyenda del Liverpool, desveló este martes que se está sometiendo a un tratamiento para combatir el cáncer.

"Actualmente estoy recibiendo tratamiento para el cáncer. Idealmente esto habría permanecido en privado porque así debería ser, pero mis habilidades tecnológicas han forzado a que lo comente. Obviamente no pretendía hacer público este asunto, así que agradecería que se respete mi privacidad y la de mi familia", expresó en sus redes sociales el exdelantero y ganador de ocho ligas inglesas con el Liverpool.

La intención del triple campeón de Europa (1978, 1981 y 1984) era mantener en privado la noticia, pero confirmó el diagnóstico por error al compartir una publicación en la que lo confirmaba.

"Como siempre, gracias al maravilloso personal médico que ha mostrado cuidado y discreción increíbles, no solo para mí sino para muchos otros", agradecía Kenny Dalglish.

El exjugador escocés, uno de los futbolistas más importantes de la historia del Liverpool, disputó 515 partidos con los de Anfield y anotó 172 goles, Su palmarés con el conjunto inglés reúne 8 Ligas inglesas, tres Copas de Europa, una Supercopa de Europa, siete Charity Shield, cuatro EFL Cup, dos FA Cup y una Football League Super Cup.

En el club de Anfield, Kenny Dalglish también ejerció de entrenador en dos etapas, en las que cosechó tres ligas en los 381 partidos que estuvo al frente del equipo.

"Sir Kenny Dalglish ha confirmado que está recibiendo tratamiento por un diagnóstico de cáncer. Nuestro apoyo y amor están contigo, Sir Kenny", expresó el Liverpool en sus rede sociales.