OFICIAL: Kylian Mbappé ficha por el Real Madrid hasta 2029

Ya es oficial: Kylian Mbappé es nuevo futbolista del Real Madrid. El futbolista firma por las próximas cinco temporadas, hasta 2029. El culebrón del fichaje del siglo llega a su fin este 3 de junio de 2024 con el comunicado del club merengue. A la cuarta va la vencida y el Real Madrid y el delantero francés unirán al fin sus caminos tras los intentos fallidos de 2017, 2021 y 2022.

"El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas", reza el comunicado oficial del club. La web del Madrid, además, ha colapsado ante los cientos de miles de usuarios que estaban esperando el anuncio oficial.

El flamante campeón de la Champions League, que conquistó este sábado su Decimoquinta Copa de Europa tras ganar 0-2 al Borussia Dortmund en Wembley, conformará así una delantera temible con la esperada llegada de la estrella de Bondy. Kylian aterriza en el Madrid como agente libre tras siete temporadas en el Paris Saint-Germain.

La presentación se hará esperar más

La presentación en la capital española deberá aguardar un poco más, ya que el futbolista se encuentra concentrado con la selección francesa para la Eurocopa y el viaje a Madrid del capitán de Les Bleus no tendría lugar, al menos, hasta el final de ese torneo, que se disputa en Alemania entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Crónica de un fichaje anunciado

Con el ansiado anuncio termina el prolongado culebrón sobre el futuro del delantero francés, que nubló en buena medida su séptimo y último año en el Parque de los Príncipes.

Ha sido una temporada en la que, con 43 goles en total del de Bondy, el PSG logró conquistar de nuevo la Liga, la Copa y la Supercopa francesas, a las órdenes de Luis Enrique, pero en la que fracasó una vez más en lograr la ansiada Champions League al caer en semifinales ante el Borussia Dortmund.

Las tensiones entre la directiva catarí del PSG y Mbappé eran evidentes desde el principio de la temporada, cuando trascendió que el joven goleador no ejecutaría la opción de renovación para un año más que incluía su último contrato, un movimiento que llevó incluso a que fuera apartado de los entrenamientos con la plantilla regular.

Por su parte, el Real Madrid lleva años detrás del jugador y hace dos cursos estuvo a punto de firmarle, pero Mbappé finalmente renovó con el PSG por dos temporadas.

No está en la lista de los Juegos

Hoy también hemos conocido que Mbappé no figura en la lista previa de convocados por Francia para los Juegos Olímpicos de París, anunciada este lunes por el seleccionador, Thierry Henry.

El técnico aseguró que se trata de una lista preliminar "que puede cambiar y que cambiará" y señaló que mantienen negociaciones con muchos clubes para que permitan acudir a jugadores, ya que no es una fecha de la FIFA.

Henry aseguró que en las conversaciones que han mantenido con el Real Madrid la negativa fue tajante sobre la posibilidad de permitir al delantero a acudir a los Juegos en su ciudad natal.

"Las personas con las que yo he hablado han sido muy directas (...) No hubo negociación: llegas, pides, te dicen que no y te vas", señaló Henry, que precisó que ninguna puerta está cerrada.

