Kylian Mbappé anuncia de forma oficial su adiós al PSG: "Necesito un nuevo reto después de siete años"

Era un secreto a voces que Kylian Mbappé ha confirmado este viernes, tres días después de la eliminación ante el Borussia Dormund en las semfinales de la Champions. El delantero de Bondi pone punto y final a siete temporadas con el PSG y la próxima temporada jugará en otro club, todo apunta al Real Madrid, aunque el jugador galo no ofreció ningún detalle en los casi cuatro minutos de vídeo en sus redes sociales.

"Quería hablar con ustedes. Siempre había dicho que iba a hablar con ustedes cuando fuera el momento adecuado. Quería decirles a todos que este es mi último año en el PSG. No voy a renovar. Terminaré mi aventura dentro de unas semanas. Jugaré mi último partido en el Parque de los Príncipes este domingo", asegura Mbappé en el vídeo difundido en sus redes sociales.

"Es difícil. Es difícil y nunca pensé que sería así de difícil anunciar que dejó mi país, Francia, la Ligue 1, un campeonato que he conocido siempre. Pero pienso que necesitaba esto, un nuevo reto después de siete años. Es difícil y por supuesto que hay gente a la que quiero agradecer, sobre todo a los aficionados. Sé que no soy el jugador más expresivo, pero siempre he sentido al máximo el cariño que me habéis dado durante siete años. Pero nunca he querido mentir y siempre quise tener un alto rendimiento", explica el delantero de Bondy.

"He intentado dar lo mejor de mí durante esos siete años"

Kylian Mbappé lanza una declaración de amor hacia el PSG, un club que siempre tendrá muy presente.

"El PSG es un club que no deja a nadie indiferente. Le puedes amar o le puedes odiar, pero yo elegí amarle y lo hice durante siete años, con altos y bajos, por supuesto. Pero en ningún momento me he arrepentido de fichar por este club tan prestigioso. Es un club que mantendré en el recuerdo toda mi vida que me dio la oportunidad de jugar aquí. No seré más un jugador del PSG, pero seguiré viendo todos los partidos porque es un club por el que siempre me interesaré y seguiré de cerca su día a día. Con mis cualidades y mis defectos, he intentado dar lo mejor de mí durante esos siete año", apunta Mbappé.

"Antes de nada, quiero daros las gracias porque sin vosotros no habría vivido la mitad de emociones que he sentido. Y sólo por eso les estaré agradecidos de por vida. Gracias a todos y espero que terminemos este año con un último título. Vamos a pasar buenos momentos en lo que falta y creo que vosotros permaneceréis en mi corazón para siempre. Adiós", finaliza el delantero francés.

