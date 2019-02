OFICIAL: Higuaín, nuevo jugador del Chelsea

El Chelsea ha hecho oficial este miércoles el fichaje del delantero argentino Gonzalo Higuaín, hasta ahora jugador del Milan en calidad de cedido por el Juventus Turín. Higuaín, de 31 años, recala en el Chelsea como cedido por el club al que pertenece, el Juventus.

Como jugador del Milan anotó ocho goles. El argentino, que ya coincidió con el técnico del Chelsea, Mauricio Sarri, en el Nápoles, estuvo este miércoles en Londres para someterse al preceptivo reconocimiento médico.

El fichaje de Higuaín posibilitará que el resto de piezas del dominó comience a caer: que Álvaro Morata salga del Chelsea rumbo al Atlético de Madrid, y el polaco Krzysztof Piatek del Génova vaya al Milan, con el que este mediodía ya pasó reconocimiento médico en la ciudad lombarda.

"Cuando se presentó la oportunidad de unirme al Chelsea tuve que aprovecharla. Es un equipo que siempre me ha gustado y que tiene mucha historia, un estadio maravilloso y que juega en la Premier League, una liga en la que siempre he querido jugar", afirma el argentino en la web del club londinense.

"Ahora espero poder devolver la confianza que el Chelsea me ha demostrado sobre el terreno de juego. No puedo esperar a empezar y espero adaptarme lo antes posible", agregó.

La directora del club inglés, Marina Granovskaia, señala: "Gonzalo era nuestro objetivo número uno en esta ventana de traspasos y llega con un récord comprobado al más alto nivel. Anteriormente ha trabajado con Maurizio con gran eficacia y está familiarizado con la forma en que le gusta jugar al entrenador".

"No ha sido una tarea fácil para nosotros debido a las numerosas partes implicadas, pero estamos encantados de haber sido capaces de conseguirlo y esperamos ver el impacto que Gonzalo tendrá en nosotros en la segunda mitad de la temporada", agrega Granovskaia. Como internacional Higuaín ha representado a Argentina en tres Copas Mundiales y comenzó la final contra Alemania en 2014.

La Juventus comunica que la cesión de Higuaín al Chelsea prevé una posible extensión de préstamo hasta 2020 o una opción de compra definitiva por 36 millones de euros.

