Nueve jóvenes futbolistas, entre los muertos en el incendio en un bar de Crans-Montana (Suiza)

Nueve jóvenes futbolistas suizos se encuentran entre las 40 personas que murieron en el trágico incendio de un bar en Crans-Montana (Suiza) durante la madrugada del día de Año Nuevo, según ha informado este viernes la Federación Suiza de Fútbol.

"Lloramos y nos solidarizamos con todas las víctimas y heridos del incendio de Crans-Montana, así como con sus familias. Nueve jóvenes futbolistas suizos de tres clubes regionales del oeste de Suiza también perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Estamos con las familias y los clubes, hoy, mañana e incluso cuando las cosas se calmen", lamentó el organismo en su perfil oficial de X.

Este viernes ha sido declarado día de luto nacional por las víctimas mortales y los casi 120 heridos, casi todos ellos adolescentes o jóvenes adultos. Por la tarde, se espera que alrededor de 1000 familiares y altos cargos políticos asistan a un funeral en la localidad de Martigny, cerca de Crans-Montana. Entre los invitados se encuentran los presidentes de Francia e Italia, Emmanuel Macron y Sergio Mattarella.

Tahirys dos Santos, víctima y héroe

Hasta ahora el incendio de Año Nuevo en Crans-Montana, en los Alpes suizos, tenía nombre propio en el planeta fútbol: Tahirys Dos Santos.

El lateral izquierdo del FC Metz, de 19 años, sigue luchando por su recuperación en una unidad de grandes quemados en Stuttgart (Alemania) tras resultar herido de gravedad en el incendio del bar Le Constellation, que dejó 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico.

El siniestro se produjo en la madrugada del 1 de enero durante una fiesta de Nochevieja en este local de la estación de esquí. Según la investigación preliminar, una bengala encendida sobre una botella de champán habría prendido el techo, recubierto de material altamente inflamable, provocando un fuego súbito y una densa nube de humo que atrapó a centenares de personas en cuestión de segundos.

En medio del caos, la historia de Tahirys Dos Santos se ha convertido en uno de los relatos más impactantes de la tragedia. El joven defensa se encontraba en el primer piso del local cuando comenzaron las llamas y logró abrirse paso hasta el exterior entre el pánico generalizado. Fue entonces cuando se percató de que su novia no había conseguido salir.

"Regresó para sacarla del fuego"

Lejos de ponerse a salvo, decidió regresar al interior del bar, ya envuelto en fuego, para intentar rescatarla. Su representante, Christophe Hutteau, relató así lo sucedido ante la prensa francesa: "Salió de entre las llamas y, al darse cuenta de que su novia seguía dentro, regresó para sacarla del fuego. Además de ser una víctima, Tahirys es un héroe, puede decirse".

La joven también resultó gravemente herida y permanece hospitalizada, según fuentes cercanas al jugador. Ese gesto de volver al interior del local explica en buena medida la gravedad de las lesiones. Hutteau ha confirmado que Dos Santos "tiene quemaduras que cubren el 30% de su cuerpo", con afección en la parte posterior de la cabeza, el torso y las extremidades.

