Última hora del incendio en una estación de esquí de Suiza: un accidente con fuegos artificiales, principal hipótesis de la explosión

Las autoridades suizas han confirmado que hay "decenas de personas" muertas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría graves, como consecuencia de una explosión seguida de un incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. Así lo explicaron en rueda de prensa el comandante de la Policía cantonal, Frédéric Gisler, y el consejero de Estado Stéphane Ganzer.

Unas 40 personas fallecidas

Por el momento no se ha facilitado una cifra oficial de fallecidos ni se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque las autoridades sí han señalado que entre los muertos hay ciudadanos extranjeros.

La policía suiza cree no obstante que unas 40 personas murieron y otras cien resultaron heridas en un incendio durante una fiesta de Nochevieja en la localidad turística de Crans-Montana, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano en un comunicado el jueves.

El Cónsul General en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio. Las autoridades suizas han difundido este teléfono para información a familiares: +41848112117.

Los hospitales de la Suiza francófona se encuentran desbordados por la llegada masiva de heridos con quemaduras, y algunos de los afectados han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Zúrich.

"No es ningún tipo de atentado"

En la comparecencia también intervino la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, quien descartó cualquier motivación terrorista. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", afirmó, antes de confirmar la apertura de una investigación judicial.

"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", subrayó, y explicó que ya se ha solicitado la colaboración de cantones vecinos para ayudar en la identificación de las víctimas mortales.

Las autoridades trabajan, en esta fase inicial de la investigación, con la hipótesis de un accidente. Según las fuentes policiales, no existen indicios inmediatos que apunten a un acto intencionado, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen exacto de las explosiones.

Los especialistas han comenzado las tareas de inspección del local para determinar qué provocó la deflagración inicial y el posterior incendio.

Estado de emergencia

El Gobierno cantonal ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas de este 1 de enero con el objetivo de agilizar la movilización de todos los recursos necesarios. Según ha informado Valais en un comunicado oficial, el suceso se originó por una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó por completo el establecimiento.

Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate se desplazaron de inmediato a Crans-Montana para atender a las víctimas y asegurar la zona, mientras continúan las labores de investigación para determinar el origen exacto de la explosión que desencadenó la tragedia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.