Suiza
Última hora del incendio en una estación de esquí de Suiza: un accidente con fuegos artificiales, principal hipótesis de la explosión
Suiza amanece conmocionada este 1 de enero tras una tragedia de grandes dimensiones en una de sus estaciones de esquí más exclusivas.
Las autoridades suizas han confirmado que hay "decenas de personas" muertas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría graves, como consecuencia de una explosión seguida de un incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. Así lo explicaron en rueda de prensa el comandante de la Policía cantonal, Frédéric Gisler, y el consejero de Estado Stéphane Ganzer.
Por el momento no se ha facilitado una cifra oficial de fallecidos ni se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque las autoridades sí han señalado que entre los muertos hay ciudadanos extranjeros.
El Cónsul General en Ginebra, quien ha estado desde primera hora en contacto con autoridades suizas, confirma que por el momento no hay constancia de víctimas españolas en el incendio. Las autoridades suizas han difundido este teléfono para información a familiares: +41848112117.
Los hospitales de la Suiza francófona se encuentran desbordados por la llegada masiva de heridos con quemaduras, y algunos de los afectados han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios de Zúrich.
En la comparecencia también intervino la fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, quien descartó cualquier motivación terrorista. "No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", afirmó, antes de confirmar la apertura de una investigación judicial.
"Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia", subrayó, y explicó que ya se ha solicitado la colaboración de cantones vecinos para ayudar en la identificación de las víctimas mortales.
Las autoridades trabajan, en esta fase inicial de la investigación, con la hipótesis de un accidente. Según las fuentes policiales, no existen indicios inmediatos que apunten a un acto intencionado, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer el origen exacto de las explosiones.
Los especialistas han comenzado las tareas de inspección del local para determinar qué provocó la deflagración inicial y el posterior incendio.
El Gobierno cantonal ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9:00 horas de este 1 de enero con el objetivo de agilizar la movilización de todos los recursos necesarios. Según ha informado Valais en un comunicado oficial, el suceso se originó por una explosión seguida de un "violento incendio" que devastó por completo el establecimiento.
Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate se desplazaron de inmediato a Crans-Montana para atender a las víctimas y asegurar la zona, mientras continúan las labores de investigación para determinar el origen exacto de la explosión que desencadenó la tragedia.
Policía, bomberos y unidades de rescate acudieron rápidamente al lugar del suceso. La zona sigue asegurada mientras prosiguen las labores para esclarecer las causas del incendio y auxiliar a las víctimas.
El Gobierno cantonal ha declarado el estado de emergencia a las 9:00 horas del 1 de enero para movilizar recursos. Según su comunicado, una explosión seguida de un "violento incendio" destruyó el establecimiento por completo.
Los especialistas ya han comenzado la inspección del local para identificar qué causó la deflagración inicial que derivó en el incendio devastador.
La Policía mantiene la línea de que se trata de un accidente, sin indicios inmediatos de acto intencionado. Sin embargo, la investigación sigue abierta para determinar el origen de la explosión.
Béatrice Pilloud ha confirmado que ya se ha solicitado apoyo a cantones vecinos para ayudar en las tareas de identificación de los cuerpos y el análisis forense.
La fiscal general del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, ha asegurado que "no se trata en absoluto de ningún tipo de atentado", confirmando la apertura de una investigación judicial para esclarecer los hechos.
Las víctimas no pudieron ser identificadas de inmediato debido a la gravedad de sus quemaduras, añade el ministerio de Exteriores italiano.
Los centros médicos del área francófona del país están colapsados por la llegada de heridos, muchos con quemaduras graves. Algunos han sido trasladados a hospitales en Zúrich por falta de capacidad local.
El Cónsul General en Ginebra ha comunicado que, hasta el momento, no hay constancia de españoles entre los fallecidos o heridos. Se ha habilitado un número de atención a familiares: +41848112117.
La Policía suiza estima que unas 40 personas han muerto y otras 100 han resultado heridas durante la fiesta de Nochevieja. Así lo ha comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano este jueves.
Aunque aún no hay un número cerrado de víctimas ni identidades confirmadas, las autoridades han informado de la presencia de ciudadanos extranjeros entre los fallecidos.
Las autoridades suizas han confirmado "decenas de personas" fallecidas y alrededor de un centenar de heridos, la mayoría graves, tras una explosión seguida de incendio en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans-Montana, cantón de Valais.
