Real Madrid - Getafe: Partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid recibe hoy (21:00 horas) al Getafe en el partido que cierra la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa están obligados a ganar a los de Bordalás para mantenerse a la estela del Barcelona, que el sábado no falló ante el Villarreal (4-1) y que es líder con cuatro puntos de ventaja sobre los blancos.

Los blancos necesitan reaccionar tras el último tropiezo ante Osasuna en LaLiga, una derrota que les costó el liderato en su visita a El Sadar. Al Real Madrid le esperan dos semanas clave, con los duelos ante Getafe y Celta en LaLiga, y el duelo de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City.

Posibles onces del Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Thiago Pitarch; Gonzalo García y Vinícius.

GETAFE: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.

¡Ya puedes seguir en directo el Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports!