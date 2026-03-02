LaLiga EA Sports
Real Madrid - Getafe: Partido hoy de LaLiga EA Sports, en directo
Sigue en directo el Real Madrid - Getafe de la jornada 26 de LaLiga EA Sports.
El Real Madrid recibe hoy (21:00 horas) al Getafe en el partido que cierra la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Arbeloa están obligados a ganar a los de Bordalás para mantenerse a la estela del Barcelona, que el sábado no falló ante el Villarreal (4-1) y que es líder con cuatro puntos de ventaja sobre los blancos.
Los blancos necesitan reaccionar tras el último tropiezo ante Osasuna en LaLiga, una derrota que les costó el liderato en su visita a El Sadar. Al Real Madrid le esperan dos semanas clave, con los duelos ante Getafe y Celta en LaLiga, y el duelo de ida de los octavos de final de la Champions ante el Manchester City.
Posibles onces del Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports
REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Alaba, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler, Thiago Pitarch; Gonzalo García y Vinícius.
GETAFE: Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Romero, Diego Rico; Luis Milla, Arambarri, Mario Martín; Satriano y Luis Vázquez.
¡Ya puedes seguir en directo el Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports!
El Real Madrid acaba de emitir un parte médico sobre Mbappé, en el que confirma que sufre un "esguince en la rodilla izquierda" y subraya "la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo".
"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", reza el comunicado del Real Madrid sobre Mbappé.
Camavinga se ha quedado hoy fuera de la convocatoria del partido ante el Getafe. El futbolista francés es baja, aligual que Raúl Asencio, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Éder Militao y Kylian Mbappé. Arbeloa ha convocado a cuatro canteranos: Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.
La lista del Real Madrid está integrada por los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Dean Huijsen; los centrocampistas Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.
La previa del Real Madrid - Getafe, como ocurrió el pasado miércoles ante el Benfica, viene marcada por Kylian Mbappé. El delantero parisino será baja también hoy por sus problemas de rodilla y ya hay voces que hablan sobre la posibilidad de que tenga que pasar por el quirófano. Álvaro Arbeloa habló sobre este asunto el domingo, dejando claro que "tenemos muy claro lo que le pasa".
"Ahora queremos que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al 100% con la máxima confianza y con la mayor seguridad posible en cuanto él se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", indicó el entrenador salmantino.
"Es una cosa de que él vaya viendo cómo se va encontrando, cómo va recuperándose, cómo es la evolución... Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias. tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra. En función de eso, iremos decidiendo. Queremos que vuelva al 100% y cuando eso ocurra, volverá", apuntó Arbeloa.
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Real Madrid - Getafe, partido que cierra la jornada 26 de LaLiga EA Sports! Los blancos reciben al Getafe en un partido clave para seguir la estela del Barcelona, actual líder de la competición.
Tras perder el liderato en El Sadar, los de Arbeloa están obligados a reaccionar hoy ante el Getafe para mantenerse a un punto del liderato. Por su parte, el Getafe busca una victoria que le distancie del descenso, ahora mismo están a cinco puntos del Mallorca, antepenúltimo clasificado y que marca el descenso a LaLiga Hypermotion.
¡Ya puedes seguir en directo con nosotros minuto a minuto el Real Madrid - Getafe de LaLiga EA Sports!
