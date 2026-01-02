Tahirys Dos Santos, jugador del Metz, sufre "quemaduras graves" tras el incendio en Suiza

El joven futbolista del FC Metz Tahirys Dos Santos permanece ingresado en un hospital alemán con quemaduras graves tras el incendio ocurrido en Nochevieja en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, una tragedia que ha dejado alrededor de 40 fallecidos.

El club francés ha confirmado este miércoles el estado de su jugador juvenil, de 19 años, herido en el incendio del bar Le Constellation. "El FC Metz anuncia con profunda tristeza que Tahirys Dos Santos, jugador juvenil del club, originario de Mont-Saint-Martin, resultó herido en el incendio ocurrido en Crans-Montana, Suiza, en Nochevieja. Con quemaduras graves, el joven de 19 años fue trasladado en helicóptero a Alemania, donde actualmente recibe tratamiento", informó la entidad en un comunicado oficial.

40 fallecidos y un centenar de heridos

El incendio, que se declaró durante la celebración de Año Nuevo, ha provocado una de las peores tragedias recientes en Suiza. Las autoridades del cantón de Valais han confirmado que hay alrededor de 40 personas muertas y más de un centenar de heridos, la mayoría de ellos en estado grave.

El presidente del cantón, Matthias Reynard, advirtió de que la identificación de las víctimas "puede llevar tiempo" debido a "una situación crítica" marcada por "heridas graves y quemaduras importantes".

Ante la magnitud del suceso, los servicios de emergencia desplegaron un amplio operativo que incluyó diez helicópteros, 40 ambulancias y 150 paramédicos. Algunos de los heridos fueron trasladados a hospitales de Zúrich, Berna, Lausana y Rennaz, mientras que el Hospital de Valais tiene ya todas las camas de cuidados intensivos ocupadas.

"Profundamente afectados"

Desde el FC Metz se mostraron "profundamente afectados" por lo ocurrido. "La directiva, los jugadores, el cuerpo técnico y el personal del club están conmocionados y expresan sus más sinceras condolencias a Tahirys en este difícil momento mientras lucha contra sus lesiones. El club también desea expresar su total apoyo a su familia y está trabajando con las autoridades médicas para organizar su traslado al Hospital Mercy, cerca de su domicilio", señaló el club, que pidió además que se respete "la privacidad" del futbolista y de sus allegados.

"Una bengala en una botella"

Según indican las primeras investigaciones, que descartan que el incidente haya sido un atentado terrorista, el incendio pudo haberse generado por una bengala dentro de una botella y que se acercó demasiado al techo, incendiando el recubrimiento que, al ser altamente inflamable, habría propagado las llamas con mucha celeridad.

Otras circunstancias que se están indagando son si la explosión causada después del origen de las llamas fue causada por el gas natural que circulaba por unos tubos que también se encontraban en el techo o si el local superaba el aforo máximo permitido.

