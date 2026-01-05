Un joven de 18 años de madre catalana, entre los fallecidos del incendio en Suiza

Joaquim Van Thuyne Daniel, un joven de 18 años de madre catalana y residente en Suiza es uno de los 40 fallecidos en la tragedia de la estación de esquí de Crans-Montana. Según anunció la Policía del cantón de Valais, los 40 muertos han sido identificados formalmente.

El joven de 18 años competía en karting y también jugaba a fútbol en el equipo juvenil del FC Lutry suizo, con el que había hecho un viaje en grupo con sus compañeros al resort del Valais durante las vacaciones. "Varios miembros del equipo sub-16, de entre 16 y 18 años, se encontraban en el bar cuando se declaró el incendio", ha explicado la Federación Suiza del Automóvil.

Su familia ha lamentado la "inesperada y sentida pérdida" del Joaquim, que será enterrado en Lausana (Suiza) y posteriormente se celebrará una misa funeral en el Monasterio de San Cugat del Vallès (Barcelona).

Todas las víctimas identificadas

Los 16 últimos fallecidos que quedaban por identificar lo fueron a lo largo de este domingo, siendo el más joven un chico de quince años con triple nacionalidad (francesa, israelí y británica) y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

De las cuarenta víctimas, 22 son suizas, mientras que el siguiente país más afectado ha sido Francia, con siete fallecidos. Italia lamenta seis muertos, dos de Rumanía, un portugués, un belga y un turco, según informa EFE. De las víctimas, dos tenían catorce años, seis tenían 15 años, nueve tenían 16 años y tres tenían 17 años, lo que hace que este rango de edad haya sido el más afectado.

Otros seis fallecidos tenían 18 años y catorce víctimas tenían edades comprendidas entre los 20 y 39 años, según las informaciones proporcionadas por las autoridades.

