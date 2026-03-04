Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La romántica pedida de mano de Georgios Frangulis a Aryna Sabalenka

El empresario brasileño sorprendió a su pareja, la número 1 del mundo, pidiéndole matrimonio justo antes del comienzo de Indian Wells.

Aryna Sabalenka, sonriente este mi&eacute;rcoles en la sala de prensa de Indian Wells

Aryna Sabalenka, sonriente este miércoles en la sala de prensa de Indian WellsReuters

Aryna Sabalenka, la número 1 del mundo, fue sorprendida este martes por su pareja, Georgios Frangulis antes del inicio del torneo de Indian Wells. El empresario brasileño sorprendió a la campeona de cuatro grand slam pidiéndole matrimonio, un momento que quedó grabado y publicó la tenista de Minsk en sus redes sociales.

"You & me, forever ♾️ 3.3.26 💍🤍", indicó Aryna Sabalenka junto al vídeo de la romántica pedida de mano.

La número 1 de la WTA acompañó el vídeo con una historia en el que mostró el anillo donde escribió que "no tenía ni idea" de que iba ocurrir esa noche.

"Finalmente puedo llamarlo de otra manera... PROMPROMPIDO", señaló Sabalenka en un segundo post con una serie de fotos con el anillo y su futuro marido.

Sabalenka y Frangulis, pareja desde 2024

Sabalenka y Frangulis, fundador y director ejecutivo de la marca de açaí OakBerry, son pareja sentimental desde 2024. La bielorrusa ya dio pistas de un posible compromiso tras ganar el torneo WTA 500 de Brisbane, en cuya ceremonia de entrega de premios mencionó a Frangulis.

"Gracias a mi novio. Ojalá pronto pueda llamarte de otra manera", aseguró ante las risas del público. "Solo le puse un poco de presión, ¿verdad?", añadió Sabalenka.

La doble campeona del Open de Australia (2023 y 2024) y del US Open (2024 y 2025) debutará entre el viernes y el sábado en Indian Wells, un torneo que nunca ha ganado y en el que perdió las finales de 2025 contra la rusa Mirra Andreeva, y la de 2023 contra la kazaja Elena Rybakina.

La propia organización de Indian Wells publicó un vídeo este miércoles en sus redes sociales, con Aryna Sabalenka mostrando el anillo de compromiso.

"Nuevo hardware desbloqueado 🤩💍", señaló el torneo de Indian Wells en sus redes sociales.

