Investigan si la dueña del bar que ardió en Suiza huyó del lugar con la caja registradora

La consternación crece en Suiza después de que se haya dado a conocer un vídeo de seguridad en el que se ve a Jessica Moretti, gerente del bar que se incendió en Crans-Montana y en el que murieron 40 personas y más de 100 resultaron heridas, huyendo del local con la caja registradora.

Supuestamente, Moretti habría abandonado el bar con el dinero recaudado y sin ofrecer ayuda a los clientes, según informa el medio italiano 'Corriere della Sera'. Esta evidencia, que ya está siendo investigada por la Policía, podría reescribir los cargos penales que afrontan los dueños del establecimiento.

Según el citado medio, durante la noche de la tragedia hasta dos cámaras de seguridad captaron a Jessica Moretti, encargada del bar en ausencia de su marido, Jacques Moretti, escapar del incendio con quemaduras en el brazo y agarrando la caja registradora que contenía la recaudación de aquella fatídica noche. Los medios italianos explican que "esta evidencia podría dar lugar a cargos por omisión de auxilio a una persona en peligro".

La pareja francesa que regentaba el bar está siendo investigada penalmente en Suiza por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia.

Los negocios de la pareja

Tanto Jacques como Jessica Moretti poseen una serie de negocios conjuntos: En Suiza, concretamente hay cuatro empresas de las que son propietarios al 50% : Le Constellation , el bar donde tuvo lugar la masacre de Nochevieja , que fue adquirido en 2015 y se ha convertido en un símbolo de la vida nocturna de Crans-Montana; Le Senso , un bar inaugurado en 2020, también en Crans-Montana, especializado en hamburguesas; Le Vieux Chalet 1978 , que posee un restaurante inaugurado en el cercano pueblo de Lens, que ofrece especialidades de Córcega, una región a la que se ha mantenido muy apegado.

Por último, Le Constel , una empresa fundada en 2022 para operar bares (la Petite Maison, cuya licencia ha sido revocada, también forma parte del grupo).

Sin embargo, Jacques Moretti ya ha tenido problemas con la justicia anteriormente. Hace unos treinta años, estuvo implicado en una investigación por prostitución y, en 2005, terminó en prisión por fraude , secuestro y detención ilegal .

