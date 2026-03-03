Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El enfado de Arbeloa con la roja a Mastantuono: "Eso no puede pasar, si le ha expulsado será por algo"

El técnico del Madrid se queja de las interrupciones y de las pérdidas de tiempo del Getafe y señala a Mastantuono por la expulsión.

Franco Mastantuono, protesta su expulsi&oacute;n al colegiado Mu&ntilde;iz Ruiz

Franco Mastantuono, protesta su expulsión al colegiado Muñiz RuizEFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Franco Mastantuono fue expulsado en el minuto 95 del Real Madrid-Getafe disputado este lunes en el Santiago Bernabéu tras dirigirse al árbitro Alejandro Muñiz Ruiz en los siguientes términos: "Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza", según reflejó el acta arbitral.

"El jugador (30) MASTANTUONO, FRANCO fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: 'Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza'", recogió el colegiado en el documento oficial.

La expulsión podría acarrear una sanción que le impediría disputar, al menos, el próximo encuentro ante el Celta de Vigo y el siguiente frente al Elche, a la espera de resolución disciplinaria.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, lamentó la acción en la rueda de prensa posterior al choque, que terminó con victoria del Getafe por 0-1 gracias a un golazo de Satriano: "Son cosas que no pueden pasar. No sé qué le ha dicho Mastantuono al árbitro, pero si le ha expulsado será por algo; y no podemos tener este tipo de acciones", señaló antes de conocer el contenido del acta.

Lamenta el criterio arbitral

El técnico también mostró su malestar con el desarrollo del partido y el criterio arbitral: "Ha sido un partido que ha tenido muchísimas interrupciones y el árbitro ha permitido que se jugara a no jugarse, a parar el partido, con muchos agarrones... Ni una crítica al Getafe, porque hacen lo que les permiten. Ante esta dificultad que nos ha puesto el Getafe, nos ha costado tener más ocasiones de las que hemos tenido, que yo creo que han sido suficientes para haber hecho algún gol. Hay mucho margen de mejora", afirmó.

Arbeloa admitió que su equipo debe mejorar ante rivales que se cierran atrás: "Nos ha costado enfrentarnos a un rival que se ha cerrado muy bien, que no nos saltaba a ninguno de los dos centrales en la circulación, que teníamos que quizá haber sido muchísimo más agresivos en esa primera línea, haber metido más jugadores también en la última línea, muchísimos más desmarques... Teníamos que haber sido mucho más agresivos en ese tipo de situaciones en las dos bandas, que siempre tendemos a buscar ese recurso fácil que es Vinícius pero tenemos que ser capaces de tener desborde por los dos lados, de ser una amenaza constante por los dos lados. Hemos hablado mucho de la dificultad de atacar bloques bajos", analizó.

"Hemos tenido ocasiones bastante más claras que las que han tenido ellos. Hemos intentado marcar gol desde el primer minuto"

Álvaro Arbeloa

Pese a la derrota, el entrenador blanco defendió la actitud de sus jugadores: "Hemos tenido ocasiones bastante más claras que las que han tenido ellos. Hemos intentado marcar gol desde el primer minuto. Hemos tenido la ocasión de Vini en la primera parte, que ha sido muy clara, la de Rüdiger, la de Rodrygo... Hemos tenido varias ocasiones en las que merecíamos haber hecho un gol, pero el fútbol no va de merecer. El Getafe ha hecho un gran trabajo, que es el que hacen siempre, sabíamos el partido que íbamos a tener enfrente. No ha pasado nada que no supiéramos que iba a pasar", explicó.

"Yo no he dicho que seamos incapaces de jugar bien. Que hemos hecho ocasiones para haber hecho algún gol, es cierto; que podemos jugar mejor, también es cierto. No puedo reprochar esfuerzo a mis jugadores, que es lo primero que les pido, y la mejoría del juego es responsabilidad mía, es mi trabajo. Si hay un responsable de la derrota soy yo, lo asumo, y solo me queda trabajar con mis jugadores", abundó.

Cree que LaLiga aún no está perdida

El salmantino rechazó que LaLiga esté perdida. "Por supuesto que no, quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid, no se rinde nada hasta el último partido. Cuatro puntos son una distancia que pensamos que podemos recortar, y para eso vamos a luchar, a trabajar, empezando por el próximo partido en Vigo. Esto es el Real Madrid y aquí no se va a rendir nadie", aseguró.

También descartó que las bajas de Bellingham y Mbappé sirvan como excusa: "Tenemos jugadores y calidad suficiente para ganar los partidos, no voy a buscar excusas en las bajas de hoy", subrayó.

Finalmente, explicó sus decisiones desde el banquillo y asumió las críticas por el cambio de Thiago Pitarch: "Yo entiendo que el cambio de Thiago lo hayan pitado; no cambio a jugadores porque lo estén haciendo mal, Thiago ha hecho un grandísimo partido, un gran esfuerzo, no parecía que fuese su primer partido titular en el Real Madrid. Tiene que estar muy contento de lo que ha hecho en el terreno de juego. Se merecía la ovación, y acepto y entiendo que me pitasen el cambio", apostilló.

