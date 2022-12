El reivindicativo mensaje de Omar Montes en el Mundial de Qatar: "¡Vivan las mujeres y viva el amor libre!"

Omar Montes ha sido uno de los artistas que sí han aceptado actuar durante el Mundial de Qatar 2022. Ante la negativa de algunos cantantes como Rod Stewart, Dua Lipa o Shakira, el español ha dicho sí y ha acudido a la Copa Mundial de Fútbol de 2022 para actuar en Doha.

Anoche actuó en la capital del pequeño emirato del Golfo Pérsico y al final de su actuación sorprendió a todos los presentes lanzando un mensaje muy reivindicativo.

"¡Viva el amor libre! ¡Vivan las mujeres! ¡Que cada uno se vaya con quien le dé la gana!", exclamaba Omar Montes ante los asistentes a su concierto.

Unas palabras valientes teniendo en cuenta la postura del Gobierno de Qatar y sus políticas internas, restrictivas con las libertades individuales (especialmente los de las mujeres y el colectivo LGTBq+), así como los derechos laborales y el respeto a las minoría.

Omar Montes ha recibido muchas críticas por aceptar la actuación de Qatar y actuar en la Fan Zone de la FIFA en Doha, pero el artista madrileño se ha defendido asegurando que él va para apoyar a España y que todos los temas sobre derechos humanos deben resolverlos los políticos.

El artista español aclaró que ha accedido a ir al Mundial y actuar allí por una llamada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y no del gobierno de Qatar.

"Si me llamaran ellos no iría, porque sé cómo están de malamente las cosas con los derechos humanos. Los mandaría a la mierda", señaló, antes de comprometerse a que con su visita "no blanquearía nada".