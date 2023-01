La copa que Messi levanta en la imagen más icónica del Mundial de Qatar es falsa

Siempre se comparó a Leo Messi con Diego Armando Maradona. Ambos argentinos, los mejores del mundo en su época, con pasado barcelonista, con el número '10' a la espalda, capitanes de la Albiceleste... Sin embargo, al imagen de la 'Pulga' en en el estadio de Lusail, tras ganar la Copa del Mundo con Argentina, terminó por elevar esa comparación a otra dimensión. La simbología de ambas imágenes era evidente. Dos fotos para la historia de la Copa del Mundo.

Si Maradona fue elevado al cielo con la Copa del Mundo que ganó Argentina en el Mundial de 1986 en México, esta vez fue Leo Messi el protagonista en una imagen que replicaba a la perfección aquella icónica imagen. Un hincha puso a hombros a Diego Armando Maradona con el trofeo en el estadio Azteca, mientras que el Kun Agüero hizo lo propio en Doha con su amigo Leo Messi, elegido además mejor jugador del Mundial de Qatar.

Sin embargo, ahora sabemos que hay algo falso en la foto más icónica del Mundial, la imagen con más likes de la historia de Instagram. Sí, la copa que alzaba Leo Messi era 'fake' o, como dicen en Argentina, 'trucha'. En casi todas las fotos que pasarán a la posteridad, la estrella de la Albiceleste lleva una réplica que un matrimonio de La Plata había encargado con el mismo peso y el mismo color. Consiguieron que llegara al césped y querían que la firmaran todos los jugadores.

Di María llega con la copa auténtica

No se sabe cómo esta copa acabó en las manos de Messi, que unos minutos antes había recibido la original, de oro macizo, de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Poco después se sorprendió al ver que su compañero, Ángel Di María, aparecía con la auténtica Copa del Mundo. Cuando todavía sobre el césped Leo se enteró del malentendido, lejos de enfadarse se lo tomó a broma.

Di María, que al principio de las celebraciones estaba en la portería opuesta a Messi, lo explica así: "Los encargados de seguridad me decían 'por favor no le des la copa a nadie', y yo les decía 'pero si allá hay otra copa', y ellos me dijeron 'no, no, la que tenés vos es la verdadera, por eso estamos con vos'. Eso fue lo que después le dije a Messi". Y claro, el capitán no pudo evitar reírse.

Así que en todas esas fotos que adornan pósters de habitaciones, fondos de pantallas de móviles y ordenadores, Messi aparece con la copa de imitación de Pablo y Paula, un matrimonio bonaerense que llevó ese souvenir a Doha como un souvenir, pero también como un talismán que ya para siempre formará parte de la historia de Argentina. Lo cierto es que el trofeo que Infantino le entregó a Messi, en realidad, solo había estado en el terreno de juego unos pocos minutos: se llama Winner Trophy y, después de ser levantada por el capitán del campeón, vuelve a la casa central de la FIFA en Zúrich. Lo que ingresa entonces en el estadio es una imitación oficial.