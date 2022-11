Dua Lipa 'rechaza' a Qatar por no respetar los derechos LGTBIQ+

Dua Lipa, una de las cantantes más mediáticas del panorama musical, ha rechazado participar en la inauguración del Mundial de Qatar ni viajar al país árabe debido a que no se respetan los derechos de las personas LGTBIQ+.

"Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol", ha explicado Lipa en Instagram.

La artista podía ser una de las elegidas por la organización para actuar en la apertura de la cita mundialista, a la que se irá Shakira, Black Eyed Peas o las superestrellas del K-pop BTS.

La polémica sobre los derechos sociales en Qatar ha sido objeto de muchas discusiones y polémicas durante los últimos meses, muchas personalidades, entre los que se encuentran entrenadores como Klopp y Sampaoli.

La homosexualidad es un "daño mental"

Apenas quedan 7 días para que arranque el Mundial de Fútbol en Qatar y el tema de la homosexualidad ha vuelto saltar a la palestra. Y es que el país del Golfo Pérsico la homosexualidad es delito, según marca la Sharía, un código de conducta que rige en algunos países musulmanes. Ahora la polémica se ha reavivado tras una entrevista a Khalid Salman, exjugador qatarí y embajador de la Copa del Mundo.

"Durante el Mundial vendrán muchas cosas al país. Hablemos de homosexuales", así comenzó el exjugador de la selección qatarí Khalid Salman su entrevista con el medio alemán ZDF. "La homosexualidad es "haram". ¿Sabes lo que significa "haram" (prohibido)?. No soy un musulmán estricto, pero ¿por qué es haram? Porque es un daño mental", sentenció.