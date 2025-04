El mes 'horribilis' del Atlético: "No hay reproches porque los futbolistas están dando todo"

El pasado 9 de marzo marcó un punto de inflexión en la temporada del Atlético de Madrid. Aquel día el equipo rojiblanco visitó al Getafe con la posibilidad de colocarse líder en caso de lograr una victoria. Todo estaba a favor... hasta que llegó la expulsión de Correa, la remontada azulona y el inicio de una caída que ha resultado ser más profunda de lo esperado.

Han pasado 25 días desde ese tropiezo y el Atlético ha visto cómo se esfumaba otro de los grandes objetivos del curso: la Copa del Rey. Un torneo en el que el conjunto de Simeone había depositado muchas ilusiones, como viene ocurriendo desde aquella última conquista en 2013, también ante el Real Madrid, y que este año parecía especialmente accesible.

El 0-1 encajado este martes dejó al Atlético fuera de la competición, en una semifinal que se antojaba como la mejor vía hacia un título esta temporada, más allá del próximo Mundial de Clubes. Entre medias, otros dos mazazos recientes: la durísima eliminación en la Champions a manos del Real Madrid con el polémico doble toque de Julián Álvarez en la tanda de penaltis y la derrota en Liga por 2-4 frente al Barça, precisamente el equipo que disputará la final copera del 26 de abril en Sevilla.

En medio de esa tormenta de resultados, el Espanyol también arañó dos puntos en un empate que dejó aún más tocado al equipo colchonero. Con el Barça a 9 puntos de distancia y 27 por jugarse, las opciones de pelear por el título de Liga siguen vivas sobre el papel, pero la realidad invita al Atlético a centrarse en cerrar la temporada de la forma más digna posible antes de centrarse en el Mundial de Clubes.

Giménez pide disculpas

José María Giménez expresó el sentir del vestuario del Atleti al término del partido en el Metropolitano: "Agradecer a esta gente que nos acompañó en esta Copa. Estamos tan tristes como ellos. A levantar la cabeza y terminar de la mejor forma posible la temporada. A seguir".

"Disculparnos por los momentos que por ahí nosotros no supimos estar a la altura y transmitirles que juntos, todos uno, afición, club y jugadores, somos más fuertes y así tiene que ser siempre. Y ojalá sea así siempre", abundó el central uruguayo.

Para Giménez, este final de curso, sin casi opciones en LaLiga y eliminado de la Liga de Campeones y de la Copa del Rey, se encara "aceptando la realidad, teniendo un pensamiento racional y sabiendo" que su equipo está "lejos" del liderato liguero. "Pero hasta lo último vamos a intentarlo. Después veremos en qué posición estamos para ver la temporada si ha sido buena o no tan buena", avanzó.

"No hay reproches" para Simeone

Menos autocrítico se mostró Diego Pablo Simeone tras la derrota: "No hay reproches porque desde la competencia, desde el querer dar todo, los futbolistas están dando absolutamente todo. Es lo que el equipo puede dar, creo que estamos dando el máximo, sin lugar a duda, y yo aspiro a seguir de la misma manera en Liga", dijo el técnico rojiblanco en la rueda de prensa.

"Ahora queda afrontar la situación para lo que queda. El equipo, hasta el día de hoy, ha competido bien en champions y en Copa del Rey, y en Liga estamos haciendo un buen campeonato. No me bajo de ese pensamiento. Ahora hay que seguir partido a partido tratando de continuar mejorando para acercarnos más a los que están por delante y aceptar lo que tenemos", opinó el Cholo.

Y, en ese sentido, incidió: "El equipo está compitiendo muy bien y no hay otro pensamiento que seguir trabajando como siempre. Hay que focalizarse por seguir haciéndolo bien en la Liga y pensar en el Sevilla. Este club es crecimiento. Este año hemos traído muy buenos futbolistas que están rindiendo a muy buen nivel y no me muevo de todo esto".

