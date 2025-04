El Barça sueña con ganar la final de Copa al Real Madrid: "Internamente nos vemos favoritos"

La suerte está echada: habrá Clásico el próximo 26 de abril en La Cartuja. Ferran Torres, delantero del Barcelona y autor del gol de la victoria por 0-1 contra el Atlético de Madrid para avanzar a la final de la Copa del Rey, aseguró que el equipo "internamente" se siente favorito a todo en esta temporada y remarcó que Lamine Yamal siempre le pone los pases "sólo para empujarla" a la red.

¿Os sentís favoritos a todo? Le preguntó el periodista. "Nosotros internamente sí, pero eso no significa que tengamos que relajarnos. Tenemos que seguir creyendo y trabajando desde la humildad y seguro que las cosas llegarán", contestó en declaraciones a Movistar.

"Si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo"

"Ganar aquí ya sabe súper bien, pues imagínate logrando la clasificación para una final. Y si una final ya motiva un montón, pues imagínate contra tu rival más directo", añadió sobre el pase al encuentro decisivo del torneo frente al Real Madrid.

Suyo fue el gol de la victoria, a pase de Lamine Yamal: "Siempre se lo digo, que yo le hago los desmarques y él me la pone sólo para empujarla", explicó.

La final copera no será "fácil", según Pedri

Pedri González, centrocampista del equipo azulgrana, destacó por su parte el "gran momento de forma y confianza" de su equipo. Espera que al conjunto culé le salga en la final un partido como los anteriores ante de este curso contra el Real Madrid, con victorias tanto en la Supercopa de España como en LaLiga.

"No nos sentimos imbatibles, porque hemos perdido algunos partidos. Hay cosas siempre que mejorar, siempre lo hacemos y hay que hacer autocrítica también con las cosas que hacemos mal, pero estamos en un gran momento de forma y de confianza", expuso en la zona mixta en el estadio Metropolitano.

"Contentos por otra final. A jugar y a intentar ganarla. Lo que queremos es darle ilusiones a la afición. Una final contra el Real Madrid está claro que no nos lo va a poner fácil. Está claro que no hay que tenerle miedo a ningún equipo. Somos el Barça y vamos a ir a controlar el partido contra todos, pero no va a ser fácil. Ojalá salga un partido como lo que nos han salido contra ellos", abundó.

Flick no piensa en la final, sino en el Betis

En cuanto a Hansi Flick, el técnico alemán manifestó que no piensa en la final ante el conjunto blanco, sino en el del Betis del próximo sábado en LaLiga: "No ha sido fácil ganar este partido ni la eliminatoria ante el Atlético. El Atlético es un gran equipo y tiene muy buenos jugadores. Es una gran noticia el jugar la final, pero no pienso en ese partido contra el Real Madrid, sino en el próximo ante el Betis", explicó el técnico azulgrana en rueda de prensa.

"Ya llegará el momento de pensar en la final contra el Real Madrid. No debemos perder la concentración"

"Estamos muy contentos y felices por haber ganado. Estamos en una buena dinámica y siempre soy positivo, pero ya llegará el momento de pensar en la final contra el Real Madrid. No debemos perder la concentración. Hay que seguir trabajando y entrenando con la mente siempre en el próximo partido", añadió.

El entrenador del Barcelona insistió en que "no ha sido fácil ganar", a pesar del gran primer tiempo que jugó su equipo. "Hemos ganado a un gran equipo con grandes jugadores", añadió.

El técnico elogió el partido de sus jugadores Frenkie de Jong y Pedri: "Han hecho un partido fantástico esta noche. Han jugado muy bien con la pelota y han conseguido tener la posesión".

"Soñar está permitido"

Preguntado de nuevo por el futuro y las opciones de culminar una gran temporada, Flick indicó que vive el "ahora y el aquí": "No pienso en la final, solo pienso en el Betis, que es el siguiente partido. Estamos en un buen momento, pero tengo la experiencia de en el fútbol todo puede cambiar en cualquier momento. Hay que mantener la concentración. Soñar está permitido, pero hay que trabajar muy fuerte y hay que seguir concentrados para poder ganar títulos. El Clásico no es importante ahora".

Sobre el buen momento de Ferran Torres, autor del tanto de la victoria del Barcelona en el Metropolitano, Flick destacó: "Estoy feliz con Ferran y con Lewandowski. Estoy contento de que marquen goles".

