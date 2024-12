Calendario y horarios en España de los partidos de Real Madrid y Atlético en el Mundial de Clubes 2025

El pasado jueves se celebró el sorteo del nuevo Mundial de Clubes 2025 que marcará un antes y un después en el fútbol moderno. Un torneo novedoso que enfrentará a varios de los mejores clubes de los cinco continentes, entre ellos a dos representantes españoles, Real Madrid y el Atlético.

Esta primera edición tendrá lugar en verano, del 15 de junio al 13 de julio de 2025, con la participación de 32 equipos y un total de 63 partidos en 12 sedes diferentes.

Este sábado se ha publicado el calendario oficial con los días, rivales y horas de todos los participantes, entre ellos los dos equipos de la capital de España.

Calendario del Real Madrid

Partidos, rivales y horario peninsular español de los encuentros del equipo de Ancelotti.

Real Madrid - Al Hilal (Miami): 18 de junio a las 21:00.

Real Madrid - Pachuca (Charlotte): 22 de junio a las 21:00.

Salzburgo - Real Madrid (Filadelfia): 26 de junio a las 3:00.

Calendario del Atlético de Madrid

Partidos, rivales y horario peninsular español de los partidos del equipo de Simeone.

PSG - Atlético (Los Ángeles): 15 de junio a las 21:00.

Atlético-Seattle (Seattle): 19 de junio a las 00:00.

Atlético-Botafogo (Los Ángeles): 23 de junio a las 21:00.

Así quedan todos los grupos del Mundial de Clubes 2025

- Grupo A: Palmeiras, Oporto, Al Ahly, Inter Miami

- Grupo B: PSG, Atlético, Botafogo, Seattle Sounders

- Grupo C: Bayern, Benfica, Boca Juniors, Auckland City

- Grupo D: Flamengo, Chelsea, Club León, Espérance Sportive de Tunisie

- Grupo E: River Plate, Inter de Milán, Monterrey, Urawa Red Diamonds

- Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

- Grupo G: Manchester City, Juventus, Wydad, Al Ain

- Grupo H: Real Madrid, Salzburgo, Al Hilal, Pachuca

¿Cuándo se disputarán las eliminatorias y la final?

Solo los dos mejores de cada grupo accederán a los octavos de final, que se disputarán del 28 de junio al 1 de julio y que podría citar a Atlético de Madrid contra Oporto o el Inter de Miami de Messi (Ganador Grupo A vs. Segundo Grupo B y Ganador Grupo B vs. Segundo Grupo A) y el Madrid podría medirse a Juventus o Manchester City (Ganador Grupo G vs. Segundo Grupo H y Ganador Grupo H vs. Segundo Grupo G).

1/8 de final: 28 de junio al 1 de julio.

1/4 de final: 4 y 5 de julio.

Semifinales: 8 y 9 de julio.

Final: 12 de julio de 2025.

