Kylian Mbappé: "Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro"

Kylian Mbappé ha tomado la palabra un día antes de recibir al Inter de Milán en la jornada 1 de la fase liga de la Champions League y se ha reivindicado en la pelea por ganar el Balón de Oro, tras ser el máximo goleador del Mundial 2026 y convertirse en el mejor anotador en la historia de los Campeonatos del Mundo.

"Cuando juegas para el Real Madrid, de manera natural, la gente te asocia a este tipo de premios. La gente en la calle me habla del Balón de Oro, de tener esa posibilidad. Es un premio muy positivo para un jugador. Yo hice historia en la competición más importante del mundo del deporte, tengo la sensación que es un buen año para eso, pero ya veremos. La gente tiene tiempo para pensar quién es el mejor jugador del mundo", indicó el de Bondi.

"Yo siempre -sobre si se considera el mejor jugador del mundo-, pero es algo muy personal. No pienso que sea un debate que haya que tener. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", añadió el delantero parisino.

"Todos tenemos que mejorar y ayudar a la defensa para que..."

Kylian Mbappé reconoció, tras la derrota ante el Betis, "que tenemos que mejorar" y que deben "manejar mejor el balón" para mejorar en el aspecto defensivo.

"Claro que tenemos que mejorar. Es completamente natural. Yo puedo hacer el tonto y decirte que yo meto más goles que esos que me dices tu (Dembélé y Raphinha) y que ellos tienen que meter más goles para ser como yo. Hago más cosas que ellos. Es un debate sin fin. Todos tenemos que mejorar y ayudar a la defensa para que nos generen menos ocasiones, pero pienso que tenemos que manejar mejor el balón para ello", reflexionó Mbappé.

Preguntado por el hecho de que el PSG haya ganado dos Champions desde su marcha del equipo parisino, Mbappé ha admitido no estar preocupado.

"Es un análisis de fútbol. Yo no lo puedo cambiar. A mí me da un poco igual. Yo sé analizar el fútbol y se por qué. Sé más que mucha gente sobre fútbol y estoy muy tranquilo. Esto son cosas que venden y hablar de mí vende mucho, sea positivo o negativo", subrayó Mbappé.

El futbolista francés también apunto que no puede "controlar todo lo que se dice" sobre si él y Vinícius son incompatibles.

"Estamos igual que el año pasado. Solo que es un entrenador diferente. Estamos en un proceso que es positivo, tenemos que mejorar, pero estamos muy tranquilos. Tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. No podemos controlar la opinión de la gente. Intentamos siempre mejorar", aseveró el de Bondi.

Mbappé alabó a su entrenador, el portugués José Mourinho, del que destacó que es alguien que "sabe ganar" y "motivar a todo el club y a su grupo para ir en la misma dirección".

"Firmo meter 30 goles y tener títulos. Pero es un debate que es absurdo, porque no voy a parar de marcar goles, yo quiero meter goles siempre. No tienes que elegir, puedes hacer los dos", concluyó el parisino.