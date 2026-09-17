Joan Garcia sufre leves molestias en la rodilla derecha

Ya hay parte médico de Joan Garcia, sustituido en el descanso del duelo ante el Racing de Santander, y es positivo. El portero del Barcelona solo sufre "leves molestias en la rodilla de derecha", según ha informado el club azulgrana.

"El jugador del primer equipo Joan Garcia presenta leves molestias en la rodilla derecha. La evolución de la lesión marcará su disponibilidad", señala el Barça en sus redes sociales.

El club azulgrana no ha especificado el tiempo previsto de baja y habrá que ver si puede disputar el duelo ante el Sevilla del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán.

El portero de 25 años de Sallent de Llobregat fue sustituido en el descanso del Barcelona 7-2 Racing de Santander después de una acción fortuita, en la que fue a recoger un balón detrás de la portería y se resbaló al pisar la zona en la que acaba el césped natural.

Joan Garcia fue sustituido al descanso por el guardameta polaco Wojciech Szczesny. La buena noticia es que no tiene afectada la rodilla izquierda, de la que fue operado el pasado año por una rotura del menisco interno que le obligó a estar de baja durante más de un mes.

Tras la goleada frente al conjunto cántabro (7-2), el equipo azulgrana se ejercitó este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El líder de LaLiga jugará el sábado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, un día antes comparecerá Hansi Flick en rueda de prensa.