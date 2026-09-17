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La atleta que compitió cubierta en heces en el Hyrox de Pekín pide disculpas: "Lamento el trastorno que causé"

La australiana Joanna Wietrzyk emite un comunicado disculpándose por competir cubierta en sus heces en una prueba en Pekín y renuncia a la victoria y los puntos conseguidos.

Joanna Wietrzyk en una imagen de su IG y otra fotografía de su competición en Pekín

Joanna Wietrzyk en una imagen de su IG y otra fotografía de su competición en Pekín IG: joannawietrzyk | Redes Sociales

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Solo unos días después de la enorme polémica generada en el Hyrox de Pekín, donde una atleta ganó la prueba tras competir cubierta en sus propias heces después de sufrir una indisposición en plena competición, la propia Joanna Wietrzyk ha emitido un comunicado en sus redes sociales para disculparse por lo ocurrido y renunciar a la victorias y los puntos cosechados.

La atleta australiana, campeona mundial de su categoría, sufrió un problema estomacal en plena prueba, pero decidió seguir compitiendo, una decisión que generó una fuerte polémica contra la organización por dejarle seguir en la competición, pese a que una atleta puede ser descalificada por escupir en la pista o incluso echarse agua por encima. Se calcula que hasta 1.000 participantes pasaron por las zonas contaminadas de heces y algunos sufrieron resbalones.

"Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a la gente de China, mis compañeros competidores, los espectadores y los organizadores de HYROX por lo que ocurrido durante la carrera en Pekín". comienza asegurando Joanna Wietrzyk.

La atleta australiana aclara que ella se encontraba bien al comienzo del Hyrox de Pekín, sin tener ningún síntoma que le hiciera prever la indisposición que iba a sufrir en mitad del recorrido.

"Me sentía completamente en forma y saludable al inicio de la carrera, sin ningún motivo para esperar alguna enfermedad. Mirando atrás, lamento la decisión de no haber salido de la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad de haber seguido y lamento mucho las molestias y el trastorno que causé", explica Joanna Wietrzyk.

"Tras reflexionar, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y perder los puntos que gané"

"Sé que mis acciones tuvieron un impacto más allá de mí misma, y realmente lo siento por todos los que se vieron afectados. Estoy aprendiendo de esta experiencia y llevaré esas lecciones conmigo, incluyendo recordar que hay más en la vida que correr y saber cuándo es correcto alejarse. Tras reflexionar, he decidido retirarme retroactivamente de la carrera y perder los puntos que gané", añade la atleta australiana.

Joanna Wietrzyk finaliza su mensaje agradeciendo el apoyo a las personas que han permanecido a su lado y apunta que se tomara un tiempo para "recuperarme, reflexionar y cuidar de mí y de mi familia lejos del ruido".

"Gracias a quienes han estado a mi lado, tanto como atleta como persona, durante este tiempo, y a todos los que se han acercado con amabilidad y apoyo. Significa más para mí de lo que puedo expresar adecuadamente en este momento. Me tomaré un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí y de mi familia lejos del ruido", finaliza Joanna Wietrzyk.

'Hyrox' es una prueba de fitness que se celebra en espaciones interiores y que combina 8 kilómetros de carrera y ocho estaciones de entrenamiento funcional, alternando entre carrera y ejercicios funcionales.

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