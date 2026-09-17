Jupol acusa a LaLiga de "poner en riesgo a policías y espectadores" por las lluvias en el Levante-Athletic

El sindicato policial Jupol ha cargado contra "LaLiga de Tebas" después de que el partido entre el Levante y el Athletic Club previsto para este miércoles a las 21:30 horas en el Ciutat de València fuera suspendido apenas unos minutos antes de su comienzo por las fuertes lluvias.

La decisión llegó cuando numerosos aficionados ya se habían desplazado hasta el estadio y el dispositivo policial se encontraba desplegado. La acumulación de agua terminó dejando el terreno de juego impracticable e impidió la celebración del encuentro.

Jupol considera que la suspensión debería haberse decidido con mayor antelación teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y las recomendaciones existentes durante toda la jornada.

La provincia de Valencia se encontraba bajo aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Ayuntamiento había recomendado reducir los desplazamientos ante el episodio de fuertes precipitaciones.

Jupol denuncia un "riesgo innecesario"

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional considera que mantener el encuentro hasta prácticamente la hora prevista para su inicio obligó tanto a los aficionados como a los efectivos encargados de la seguridad a desplazarse en unas condiciones adversas. Jupol denuncia que espectadores y policías fueron expuestos a una "situación de riesgo innecesario".

Las fuertes precipitaciones provocaron importantes incidencias en Valencia y su área metropolitana, con calles inundadas y problemas en diferentes servicios e infraestructuras.

El temporal obligó a interrumpir el servicio de Metrovalencia y afectó también al aeropuerto. La Generalitat activó el nivel 1 del Plan Especial de Inundaciones y, a las 22:09 horas, envió un mensaje ES-Alert a los teléfonos móviles de la provincia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir a la población que evitara desplazamientos y se mantuviera alejada de cauces y barrancos.

Reclaman a LaLiga que pague la seguridad

El sindicato ha aprovechado la polémica para recuperar además una de sus principales reivindicaciones respecto al fútbol profesional. Jupol sostiene que actualmente los dispositivos policiales desplegados alrededor de los encuentros de LaLiga son sufragados por los contribuyentes y reclama que sea la propia competición la que asuma esos gastos.

"Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, llevamos tiempo denunciando que los dispositivos de seguridad de LaLiga los sufraga el contribuyente, y no la entidad privada organizadora que obtiene ingentes beneficios económicos", ha señalado el sindicato.

La organización exige por ello que LaLiga "asuma el coste de sus dispositivos de seguridad" y reclama que situaciones meteorológicas de este tipo no vuelvan a provocar desplazamientos que considera evitables. Sus críticas se han dirigido también expresamente hacia el presidente de LaLiga, Javier Tebas, mediante los lemas 'LaLigaNoPaga' y 'TebasPagaYa'.

El césped quedó impracticable

LaLiga informó finalmente de que el encuentro había sido suspendido por decisión arbitral ante la imposibilidad de disputar el partido debido a la tormenta. El Athletic Club explicó también que la decisión llegó después de las comprobaciones realizadas por LaLiga y el equipo arbitral sobre el estado del terreno de juego.

Tras esas inspecciones se determinó que el césped del Ciutat de València no reunía las condiciones necesarias para disputar el encuentro. Levante y Athletic deberán acordar ahora una nueva fecha para celebrar el partido, que será anunciada posteriormente.