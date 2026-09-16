LaLiga EA Sports
Barcelona - Racing de Santander: partido hoy Liga EA Sports, en directo
Sigue en directo el Barcelona - Racing de Santander de la jornada 6 de LaLiga EA Sports.
Publicidad
El Barcelona recibe hoy (21:30 horas) al Racing de Santander en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick buscan su sexta victoria consecutiva en la competición domestica y un pleno de 18 puntos.
El Racing de Santander, tras catorce temporadas alejado de Primera División, regresa al Camp Nou en busca de la lograr la gesta y tumbar a un equipo que va lanzado en este comienzo de temporada.
Onces oficiales del Barcelona - Racing de Santander
Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.
Racing de Santander: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón; Prati, Canales, Iñigo de Vicente; Maguette, Arana y Villalibre.
¡Sigue en directo minuto a minuto el Barcelona - Racing de Santander de LaLiga EA Sports!
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
Hansi Flick introduce cuatro cambios en el once de hoy ante el Racing de Santander: Christensen, Dani Olmo, Adeyemi y Joao Cancelo. El alemán da descanso a Pau Cubarsí, Fermín López, Anthony Gordon y Xavi Espart.
Por su parte, José Alberto López jugará hoy en ataque en el Camp Nou con Villalibre y Arana.
Barcelona: Joan Garcia; Eric, Christensen, Gerard Martín, Joao Cancelo; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.
Racing de Santander: Aguirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aaron; Prati; Canales, Maguette, Iñigo; Villalibre y Arana.
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
¡Confirmado también el once titular del Racing de Santander! Así sale hoy el equipo de José Alberto López al Camp Nou: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón; Prati, Canales, Iñigo de Vicente; Maguette, Arana y Villalibre.
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
¡Confirmado el once del Barcelona para el partido de hoy! Así sale hoy Hansi Flick ante el Racing de Santander: Joan Garcia; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
Hansi Flick no se fía del Racing de Santander y este martes avisó sobre las virtudes del conjunto cántabro. el entrenador alemán aseguró que "lo está haciendo muy bien" con un entrenador (José Alberto López) que apuesta por "ser valiente".
"Todos los jugadores son importantes para nosotros. Necesitamos a todos y cada uno de ellos y, por supuesto, Gavi tiene una gran ambición y siempre quiere jugar. Empezó en el primer partido, se lesionó y ahora ha vuelto, y el equipo ahora está funcionando bien, pero necesitamos a todos. Debemos gestionar los minutos y no sabemos qué va a pasar", indicó Flick en la previa del duelo ante el Racing.
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
El Racing de Santander vuelve a medirse al Barça en LaLiga 14 años después y lo hace visitando hoy el Camp Nou, un estadio donde el conjunto cántabro solo ha ganado una vez en toda su historia: 0-2 en 1983.
Los de José Alberto han logrado siete puntos en las cinco primeras jornadas en el que es el segundo mejor arranque de su historia en LaLiga EA Sports.
Resultados del Racing de Santander en LaLiga
Racing de Santander 2-2 Villarreal
Getafe 1-0 Racing de Santander
Racing de Santander 3-2 Elche
Rayo Vallecano 3-2 Racing de Santander
Racing de Santander 2-1 Deportivo Alavés
Barcelona - Racing de Santander: partido hoy Liga EA Sports, en directo
El Real Madrid ganó anoche (2-3) al Elche en el Martínez Valero y se ha colocado con los mismos puntos (18) que el Barcelona de Hansi Flick. El objetivo de los azulgrana es sumar una nueva victoria para mantener la ventaja de tres puntos en la cabeza de LaLiga EA Sports.
El Barça es el claro favorito para llevarse hoy el duelo ante el Racing de Santander. Los de Hansi Flick llevan 21 goles a favor en cinco jornadas y una medía de 4,3 tantos por partido. Una máquina de hacer goles y jugar al fútbol a la que se enfrenta hoy el conjunto cántabro.
Resultados en LaLiga del Barcelona - Racing de Santander
Elche 0-5 Barcelona
Barcelona 2-0 Athletic
Barcelona 5-2 Rayo Vallecano
Valencia 0-5 Barcelona
Levante 2-4 Barcelona
Barcelona - Racing de Santander, en directo: partido de Liga EA Sports
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Barcelona - Racing de Santander, partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports! El líder de la competición recibe al conjunto cántabro en el Camp Nou en un duelo en el que los de Flick buscan su sexta victoria liguera consecutiva y un pleno de 18 puntos.
Por su parte, el Racing de Santander, que esta temporada regresa a primera división catorce temporadas después, busca la gesta de tumbar a un Barça intratable en este comienzo de temporada.
¡Ya puedes seguir en directo el Barcelona - Racing de Santander de la Liga EA Sports!
Publicidad