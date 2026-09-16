Barcelona - Racing de Santander: partido hoy Liga EA Sports, en directo

El Barcelona recibe hoy (21:30 horas) al Racing de Santander en la jornada 6 de LaLiga EA Sports. Los de Hansi Flick buscan su sexta victoria consecutiva en la competición domestica y un pleno de 18 puntos.

El Racing de Santander, tras catorce temporadas alejado de Primera División, regresa al Camp Nou en busca de la lograr la gesta y tumbar a un equipo que va lanzado en este comienzo de temporada.

Onces oficiales del Barcelona - Racing de Santander

Barcelona: Joan Garcia; Eric García, Christensen, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Lamine Yamal, Adeyemi y Raphinha.

Racing de Santander: Agirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aarón; Prati, Canales, Iñigo de Vicente; Maguette, Arana y Villalibre.

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