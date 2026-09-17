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Ilia Topuria anuncia su regreso con un aviso a Gaethje: "Revisen los guantes de Justin"

'El Matador' hispano-georgiano responde con dureza "a todos los payasos" que le han dado por acabado.

Topuria en el combate ante Gaethje

Topuria en el combate ante Gaethje Reuters

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Ilia Topuria ha roto su silencio. Después de varios meses alejado de las redes sociales y de los medios de comunicación tras su terrible derrota ante Justin Gaethje, el luchador hispano-georgiano ha reaparecido públicamente para anunciar que ha completado sus últimas pruebas médicas y que su objetivo es regresar a la competición.

'El Matador' publicó un contundente mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que vuelve a mirar hacia el octágono y respondió directamente a quienes habían cuestionado su futuro después de su última pelea.

"Pruebas médicas finales realizadas. Estoy de vuelta. A todos los payasos que han estado hablando mierda y dándome por muerto todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene los cojones. Gracias a todos por el apoyo", ha escrito 'El Matador' en una publicación.

Topuria lanza un aviso a Gaethje

Su regreso a las redes también ha servido para reavivar la tensión con Justin Gaethje. Topuria se refirió a las especulaciones difundidas por algunos aficionados después de su combate, que insinuaban, sin pruebas, una posible manipulación de los guantes del estadounidense para aumentar la fuerza de sus golpes.

El propio Topuria ha hecho ahora referencia a esas sospechas: "La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no ponga nada raro en ellos. Nos vemos pronto", apunta Topuria.

El hispano-georgiano no aportó pruebas que respalden una posible irregularidad en los guantes de su rival, por lo que sus palabras quedan por el momento como una acusación sin acreditar.

¿Cuándo volverá a pelear Topuria?

La gran incógnita está ahora en la fecha de su regreso. Topuria confirma que ha completado sus pruebas médicas y que quiere volver a competir, pero todavía no existe una decisión definitiva sobre cuándo será su próxima pelea ni quién estará al otro lado del octágono.

Desde UFC han transmitido una visión más optimista. Su presidente, Dana White, ha expresado que el luchador podría estar preparado para volver a pelear próximamente.

El entorno de Topuria, sin embargo, ha rebajado esas expectativas y ha desmentido que exista ya un regreso inminente. Por el momento, todo apunta a que 'El Matador' no tiene intención de volver a competir durante 2026.

Lo que sí ha cambiado es su silencio. Después de meses apartado del foco, Topuria vuelve a hablar, confirma que quiere regresar y deja un desafío directo a quienes le daban por acabado: "Ahora veamos quién tiene los cojones".

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