La gerente del PSOE niega conocer a Leire Díez y señala a Santos Cerdán por los contratos investigados

Antena 3 Noticias ha tenido acceso a la declaración íntegra de Ana María Fuentes, gerente federal del PSOE e investigada en la causa sobre la presunta trama vinculada a Leire Díez. Durante su comparecencia de la semana pasada ante el juez Santiago Pedraz, Fuentes negó haber tenido relación con Díez y situó en Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, la responsabilidad sobre los contratos que están siendo investigados. "Sí, soy la gerente federal del PSOE, por lo tanto la persona que formula las cuentas anuales", explicó al comienzo del interrogatorio.

Fuentes sitúa las decisiones en la Secretaría de Organización

La gerente defendió que su departamento se ocupaba fundamentalmente de comprobar que existiera presupuesto para afrontar los pagos, mientras que las autorizaciones correspondían a la Secretaría de Organización.

"El secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad, es el representante legal, por lo tanto tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción", declaró.

Fuentes explicó que en el PSOE podían iniciarse relaciones profesionales mediante acuerdos verbales y posteriormente formalizarse los contratos. Entre los abogados mencionados durante el interrogatorio aparecen Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y José Luis Zarrías.

Sobre el trabajo de Teijelo, relató: "Y le preguntan al señor Cerdán qué es lo que hace el señor Tejelo para nosotros y el señor Cerdán se lo explica. Asesorándolo jurídicamente. ¿En qué términos? ¿Para qué? Fue lo único que nos explicó".

Niega haber visto a Leire Díez en Ferraz

Uno de los puntos centrales del interrogatorio fue su posible relación con Leire Díez. Fuentes rechazó conocerla personalmente. "¿No la conoce?", le preguntaron. "No", respondió. Ante la cuestión de si la había visto alguna vez en la sede socialista, añadió: "En medios de comunicación, en la sede del PSOE no".

La declaración se prolongó durante aproximadamente una hora y cuarto. La propia gerente reconoció al comienzo del interrogatorio su estado de ánimo: "Perdóname que estoy muy nerviosa".

Por su parte, Ismael Oliver sostuvo que Leire Díez le contrató en nombre del PSOE para investigar la denominada operación Cataluña. También negó haber participado o presenciado ninguna trama destinada a actuar contra instituciones del Estado.

Pedraz rechaza devolver el móvil a Juan Manuel Serrano

Dentro de la misma investigación, el juez Santiago Pedraz ha rechazado devolver su teléfono móvil a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos.

Serrano está investigado por su presunta colaboración con Leire Díez. El magistrado considera que el dispositivo intervenido puede constituir una fuente de pruebas y contener posibles evidencias relacionadas con los delitos que se investigan, motivo por el que ha decidido mantenerlo a disposición de la causa.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.