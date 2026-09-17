Florentino Pérez viajará a Ceuta tras el lío de Mbappé, Vinícius y Konaté con las camisetas

Florentino Pérez viajará este viernes a Ceuta para mostrar personalmente el apoyo del Real Madrid a los ceutíes tras la crisis que afecta a la ciudad desde finales del pasado mes de julio.

Según han informado a Efe fuentes del Gobierno ceutí, el presidente madridista estará acompañado por el director de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, y por el presidente de honor de la entidad, José Martínez 'Pirri'.

La presencia de este último tendrá un componente especialmente simbólico, ya que Pirri nació en Ceuta y mantiene una estrecha vinculación con la ciudad, donde incluso existe un campo de fútbol que lleva su nombre.

Durante la visita, Florentino Pérez mantendrá un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, quien ha manifestado públicamente en diferentes ocasiones su condición de seguidor del Real Madrid.

Tras la polémica de las camisetas

El viaje se producirá apenas unos días después de la polémica protagonizada por Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Ibrahima Konaté antes del partido contra el Elche en el Martínez Valero.

Los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego con unas camisetas de apoyo a Ceuta en las que aparecía el mensaje 'Todos somos caballas'.

Sin embargo, los tres jugadores madridistas llevaron las prendas dobladas de manera que no podía leerse completamente el lema de apoyo a los ceutíes. Las imágenes generaron numerosas críticas y provocaron incluso una queja de la Peña Madridista de Ceuta.

Mbappé explicó su decisión

Un día después del encuentro, Mbappé quiso aclarar públicamente los motivos de su gesto y negar cualquier rechazo hacia Ceuta: "Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.

El delantero explicó que su decisión estuvo relacionada con su deseo de recordar también a los inmigrantes afectados por la situación: "Pero también quería tener un gesto y un pensamiento para todos los inmigrantes que han perdido la vida y que también están en condiciones duras", añadió Mbappé.

El francés reconoció además que fue una "decisión del club el vestir la camiseta" y que "los jugadores tenían que vestirla".

La RFEF llevó la Copa del Mundo

El Real Madrid no será la primera gran institución del fútbol español que visite recientemente la ciudad.

El pasado 4 de septiembre, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, viajaron a Ceuta y llevaron consigo la Copa del Mundo conquistada por España. Durante aquella visita, Louzán aseguró que "todos jugamos en el mismo equipo" y proclamó que "Hoy Ceuta es el corazón de España".

Ahora será el Real Madrid el que traslade presencialmente su respaldo. Florentino Pérez encabezará este viernes una delegación del club en una visita que llega, además, pocos días después de la controversia generada por el gesto de Mbappé, Vinícius y Konaté en el Martínez Valero.