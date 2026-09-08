La lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026: Mbappé, Rodri, Messi, Lamine Yamal, Harry Kane...

France Football ha desvelado este martes la lista de 30 finalistas al Balón de Oro 2026, un galardón que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en una gala en Londres. En dicha lista no hay grandes sorpresas y están los principales favoritos a suceder a Ousmane Dembélé, el último ganador del premio individual más prestigioso del planeta futbol. Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, Fabián Ruiz, Michael Olise, Leo Messi y Ousmane Dembélé figuran entre los 30 finalistas.

La revista francesa, que lleva desde 1956 eligiendo al mejor futbolista de cada temporada, dará a conocer al ganador del Balón de Oro 2026 en una ceremonia que se celebrará en Londres el próximo lunes 26 de octubre. En la lista cabe destacar la presencia de seis españoles, además del regreso de Messi y la ausencia de Cristiano Ronaldo. Chocantes son las ausencias de Pedri y Raphinha.

Lista de 30 candidatos al Balón de Oro 2026

*El periodo que se tiene en cuenta para elegir al Balón de Oro 2026 es el comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 9 de julio de 2029, incluyendo la final del Mundial 2026.

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Ousmane Dembélé

Marc Cucurella

Luis Díaz

Bruno Fernandes

Gabriel

Erling Haaland

Harry Kane

Achraf Hakimi

Lamine Yamal

Khvicha Kvaratskhelia

Sadio Mané

Marquinhos

Lautaro Martínez

Kylian Mbappé

Nuno Mendes

Lionel Messi

Michael Olise

Joao Neves

Willian Pacho

Julián Quiñones

Declan Rice

Rodri

Fabián Ruiz

William Saliba

Ferran Torres

Dayot Upamecano

Vinícius Jr.

Vitinha

*Los 100 periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA son los encargados de elegir al ganador del Balón de Oro 2026

Seis españoles y dos ausencias

Una de las grandes novedades es la vuelta de Messi como candidato. El crack argentino no estaba entre los favoritos desde 2023, año en que ganó su octavo y último Balón de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023). El '10' vuelve a esta lista tras llevar a Argentina a toda una final de un Mundial, donde finalmente cayó ante España.

Las grandes ausencias de la lista son Pedri y Raphinha, campeones de Liga y de la Supercopa con el Barça, uniendo además el Mundial en el caso del canario. Tampoco están en esta lista de 30 candidatos Cristiano Ronaldo, que ha ganado este premio en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), pero que no está entre los favoritos desde 2022, y otros jugadores como Mohamed Salah, cuarto el año pasado, o Désiré Doué, campeón de todo este curso con el PSG.

El premio de este año traerá consigo una importante novedad ya que será la primera vez que se entregue fuera de París. En 2026 tendrá lugar en Londres en homenaje a Sir Stanley Matthews, futbolista que lo ganó en 1956. Será, por tanto, el 70 aniversario del prestigioso galardón.

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro?

El Balón de Oro 2026 se entregará el próximo 26 de octubre en una ceremonia en Londres, donde también se entregará el Balón de Oro femenino y los trofeos Kopa, Yashin, Gerd Müller, Johan Cruyff, Club del año y Sócrates.

En el palmares histórico, Leo Messi lidera de forma destacada con ocho Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), tres más de los alzado por Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017).

Tres jugadores (Michael Platini, Johan Cruyff y Marco van Basten) aparecen con tres Balones de Oro; y con dos están Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazario, Alfredo di Stefano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge.