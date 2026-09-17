Muere repentinamente a los 30 años la futbolista Kayla Saager-Beckley, embarazada de su primera hija

El fútbol estadounidense está de luto por la inesperada muerte de Kayla Saager-Beckley a los 30 años en Tulsa (Oklahoma). La exfutbolista, que destacó durante su etapa universitaria en la NCAA y llegó más tarde al fútbol profesional europeo, estaba embarazada de su primera hija. Por el momento, no han trascendido las causas de su fallecimiento.

Tre Lamb, entrenador del equipo de fútbol americano de Tulsa en cuyo cuerpo técnico trabaja John Beckley, marido de Kayla, explicó las circunstancias conocidas sobre los momentos previos: "Estaba haciendo ejercicio y, 10 minutos después, la encontraron inconsciente", informó Lamb.

Estaba embarazada de su primera hija

La noticia ha supuesto un duro golpe para el entorno de la deportista y para el equipo en el que trabaja su marido.

Lamb confirmó además que la pareja esperaba a su primera hija: "Kayla Estaba embarazada de su hija, Sawyer. Ha sido un momento difícil para nuestro equipo técnico. Anoche celebramos un acto en su memoria. Sólo pedimos que por favor reces por las familias Saager y Beckley".

La Universidad de Binghamton, donde Kayla dejó algunos de los mejores registros de su historia, también confirmó públicamente su deceso: "El equipo de fútbol femenino de Binghamton está profundamente entristecido por el fallecimiento de Kayla Saager-Beckley".

Goleadora de Binghamton

Saager-Beckley desarrolló una destacada trayectoria dentro del fútbol universitario estadounidense. Durante su etapa en la NCAA defendió los colores de Binghamton, NC State y West Virginia, aunque fue especialmente en Binghamton donde dejó una huella importante.

Su capacidad goleadora la llevó a ser nombrada 'Delantera del Año de la America East' y a formar parte del primer equipo de la 'All-ECAC'.

El entrenador de Binghamton recordó a la estadounidense como una atacante especialmente peligrosa: "Kayla era una delantera peligrosa y dinámica, con un don innato para marcar goles, y sus aportaciones ayudaron a elevar la competitividad y el prestigio de nuestro programa", destacó.

Sus estadísticas reflejan ese impacto, ya que Saager-Beckley mantiene el mejor promedio de la historia de Binghamton tanto en goles por partido, con 0,53, como en puntos, con 1,51.

Salto al fútbol profesional en Europa

Después de terminar su etapa universitaria, Kayla decidió continuar su carrera deportiva fuera de Estados Unidos. La delantera cruzó el Atlántico y llegó a competir profesionalmente en la República Checa, prolongando así una trayectoria iniciada en el fútbol universitario.

Tras dejar la competición, Saager-Beckley había comenzado una nueva etapa profesional vinculada todavía al deporte y trabajaba recientemente en el ámbito de la captación y el reclutamiento de futbolistas.

Su fallecimiento a los 30 años, mientras esperaba a su primera hija, ha causado una profunda conmoción entre quienes compartieron con ella vestuario, universidad y carrera deportiva. Las causas de su muerte, por el momento, no han sido comunicadas.