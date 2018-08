Lopetegui, tras la derrota en la Supercopa: "El Atlético ha conseguido un triunfo merecido"

Lopetegui habló tras la derrota encajada ante el Atlético en la Supercopa y lamentó el último tramo de la prórroga que les condenó. "Arrancamos bien la prórroga, pero a raíz del 3-2 el partido ha cambiado. Tomamos decisiones arriesgadas que no salieron bien y el cuarto gol ya nos dejó fuera".

El técnico del Madrid dijo que "los errores marcan la diferencia en una final" y felicitó al Atlético: "El Atlético es experto en aprovechar los errores rivales, han conseguido un triunfo merecido. Le han dado la vuelta al marcador cuando mejor estábamos; hemos encajado el 2-2 en una jugada muy desgraciada. Hay que felicitarles, levantarnos y seguir porque empieza la temporada".

No quiso desvelar si alineará a Courtois en el próximo partido y también señaló que la política de fichajes no cambiará por el resultado. "Lo que estuviera trazado por la política del club no cambia gran cosa. Hay que recobrar energías y prepararse para el título más importante para mí, que es la Liga".