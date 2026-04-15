Lamine Yamal alza la voz tras la eliminación: "Rendirse no es una opción"

Solo unas horas después de la dolorosa eliminación ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Lamine Yamal ha alzado la voz y, en un mensaje en su cuenta de Instagram, ha prometido traer de vuelta el trofeo de la Champions League a Barcelona.

"Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", señala el futbolista de Rocafonda.

Lamine Yamal, que anotó un gol anoche y demostró pasar por una gran estado de forma, sostiene que hay "motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo".

Por último, el delantero de 18 años promete ganar la Champions League con la camiseta del Barcelona, un título que no recala en las vitrinas del Camp Nou desde 2015.

"Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple... y la traeremos a Barcelona", concluye Lamine Yamal.

Mensaje íntegro de Lamine Yamal

Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción.

Tenemos motivos de sobra para ilusionarnos, y vamos a ir a por ellos con todo. Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno.

Somos el Barça, y volveremos a estar donde debemos. Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona.

Sempre Barça 💙❤️