Rajada Raphinha tras la eliminación ante el Atlético: "Fue un partido robado"

El malestar del Barcelona con el arbitraje del francés Clement Turpin fue evidente después de caer eliminados ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Raphinha, Dani Olomo y Hansi Flick este de forma más velada, apuntaron directamente al colegiado galo y la UEFA por lo ocurrido anoche.

"Para mí fue un partido robado, el arbitraje estuvo muy mal. Fueron increíbles las decisiones que tomaron", aseguró Raphinha en la zona mixta del Metropolitano.

"El Atlético hizo no sé cuántas faltas y no le mostraron ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender que es realmente miedo a que el Barcelona pudiese ganar", apuntó el delantero brasileño.

Dani Olmo: "Tampoco nos van a regalar nada y casi nos van a quitar"

Dani Olmo fue menos explicito pero también dejo caer que fueron perjudicados de forma intencionada por Turpin en el partido de vuelta ante el Atlético de Madrid, apuntando que "no nos van a regalar nada, casi que nos van a quitar".

"No nos vamos nada satisfechos, queríamos el pase, pero sabemos que tenemos que hacer mucho más. Al final, tampoco nos van a regalar nada y casi nos van a quitar en cierta parte. Somos un equipo joven y esa experiencia que vamos a tener para los siguientes años. Seguro que vamos a aprender de esto, nos vamos a levantar y vamos a seguir", explicó Olmo.

"El Atlético también es un equipo que juega bien, que sabía cómo hacer daño en una presión que hemos saltado tarde. Hemos tenido otras oportunidades de marcar. Luego hay acciones dudosas como la expulsión, el penalti... pero no es excusa", añadió el futbolista del Barcelona.

"Tenemos que seguir. Llevamos dos años casi cayendo de la misma manera, pero hay que seguir insistiendo. La idea es clara, el proyecto es exitoso. Así podemos ganar títulos y dar alegrías a la afición. Es nuestro único objetivo", concluyó Dani Olmo.

Flick elude hablar sobre el arbitraje de Turpin

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, evitó pronunciarse al ser preguntado por el arbitraje de Turpin en el Metropolitano.

"No voy a hablar sobre eso porque ya no se puede cambiar. Así que solo eso, tengo que aceptarlo y no quiero hablar. Es bueno para vosotros cuando hablo sobre ello, pero al final yo no quiero", aseveró Flick.

El entrenador alemán apuntó que hay que asumir lo ocurrido e ir a por LaLiga, la única competición en la que siguen con vida.

"Es lo que hay. Creo que jugamos una gran primera mitad. Teníamos que ganar más goles, por supuesto. Era realmente posible y al final recibimos el gol de ellos. No lo esperábamos en ese momento. Pero esto es fútbol al final. Cuando ves ambos partidos, creo que merecíamos estar en semifinales. Eso es lo que tenemos que aceptar. Pero al final, la mentalidad y la actitud se muestran en el campo. Estoy muy orgulloso de eso", explicó Flick en rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano.

"El siguiente paso es ganar la Liga. Estamos en camino, pero aún no lo hemos hecho. Tenemos más partidos y tenemos que mostrar justo lo de hoy: la actitud, la mentalidad, jugar juntos como un equipo. Esto es lo que quiero ver del equipo. Por supuesto que estamos decepcionados. Vosotros estáis decepcionados, los fans están decepcionados, mi 'staff' está decepcionado.... Es normal porque para todos es un gran sueño ganar la Champions League y nosotros también estamos en ese camino", concluyó el entrenador alemán.