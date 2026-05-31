Muere un corredor de 28 años en plena carrera de la 'Ruta de la Reconquista', en Asturias

Un corredor de 28 años falleció este pasado sábado 30 de mayo mientras disputaba la media maratón de la 'Ruta de la Reconquista', disputada en el concejo de Cangas de Onís, Asturias.

No se conocen las causas del fallecimiento

Se desconocen las causas del fallecimiento, pero las hipótesis apuntan a que podría haberse dado por un fallo cardiaco. No obstante, tanto la organización de la carrera como la Federación de Atletismo del Principado de Asturias no han querido dar detalles del desenlace: "En señal de respeto y recuerdo, guardaremos su memoria con el reconocimiento y la dignidad que merece.

Comunicado de pésame de la Federación de Asturias

"La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la Media Maratón Ruta de la Reconquista desean expresar su más profundo pesar por el fallecimiento de un corredor participante durante la celebración de la prueba.

En estos momentos de enorme tristeza, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias, afecto y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que compartieron con él su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo. La pérdida de un deportista en el transcurso de una competición constituye una noticia profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la prueba se suman al dolor de sus seres queridos y de toda la familia del atletismo. En señal de respeto y recuerdo, guardaremos su memoria con el reconocimiento y la dignidad que merece.

Desde el primer instante se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones, interviniendo de manera inmediata los servicios sanitarios presentes en el evento, así como los equipos de emergencia movilizados. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los profesionales que le atendieron, no fue posible evitar este trágico desenlace.

La Media Maratón Ruta de la Reconquista es una prueba que cada año reúne a centenares de personas unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto. Hoy esos mismos valores nos unen en el recuerdo y homenaje a quien perdió la vida mientras participaba en una actividad que amaba".

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