Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Carrera

Muere un corredor de 28 años en plena carrera de la 'Ruta de la Reconquista', en Asturias

El joven falleció durante la media maratón: "En estos momentos de enorme tristeza...".

Hombre practicando trail running

Hombre practicando trail runningPexels

Publicidad

Un corredor de 28 años falleció este pasado sábado 30 de mayo mientras disputaba la media maratón de la 'Ruta de la Reconquista', disputada en el concejo de Cangas de Onís, Asturias.

No se conocen las causas del fallecimiento

Se desconocen las causas del fallecimiento, pero las hipótesis apuntan a que podría haberse dado por un fallo cardiaco. No obstante, tanto la organización de la carrera como la Federación de Atletismo del Principado de Asturias no han querido dar detalles del desenlace: "En señal de respeto y recuerdo, guardaremos su memoria con el reconocimiento y la dignidad que merece.

Comunicado de pésame de la Federación de Asturias

"La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la Media Maratón Ruta de la Reconquista desean expresar su más profundo pesar por el fallecimiento de un corredor participante durante la celebración de la prueba.

En estos momentos de enorme tristeza, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias, afecto y cercanía a su familia, amistades, compañeros y a todas las personas que compartieron con él su pasión por el deporte y, en particular, por el atletismo. La pérdida de un deportista en el transcurso de una competición constituye una noticia profundamente dolorosa que conmueve a toda la comunidad atlética asturiana.

La Federación de Atletismo del Principado de Asturias y la organización de la prueba se suman al dolor de sus seres queridos y de toda la familia del atletismo. En señal de respeto y recuerdo, guardaremos su memoria con el reconocimiento y la dignidad que merece.

Desde el primer instante se activaron los protocolos de asistencia previstos para este tipo de situaciones, interviniendo de manera inmediata los servicios sanitarios presentes en el evento, así como los equipos de emergencia movilizados. A pesar de todos los esfuerzos realizados por los profesionales que le atendieron, no fue posible evitar este trágico desenlace.

La Media Maratón Ruta de la Reconquista es una prueba que cada año reúne a centenares de personas unidas por los valores del deporte, el compañerismo, la superación y el respeto. Hoy esos mismos valores nos unen en el recuerdo y homenaje a quien perdió la vida mientras participaba en una actividad que amaba".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La víctima de Rafa Mir, en el juicio: "Estaba llorando, le dije que parara y me introdujo los dedos"

Arranca el juicio a Rafa Mir por agresión sexual

Publicidad

Deportes

Hombre practicando trail running

Muere un corredor de 28 años en plena carrera de la 'Ruta de la Reconquista', en Asturias

Imágenes de la policía francesa en París

Vídeo: cargas policiales en París tras la final de la Champions entre PSG y Arsenal

El PSG levanta su segunda Champions consecutiva

El PSG se lleva una final agónica en los penaltis ante el Arsenal y gana su segunda Champions consecutiva

Enrique Riquelme en una imagen de archivo
Champions League

Los autobuses de Enrique Riquelme en la final de la Champions: "Disfruten esta noche, volveremos"

Rafa Jódar en su partido ante Michelsen en Roland Garros
Roland Garros

Rafa Jódar sale al paso tras la polémica con la recogepelotas: "No la toco en ningún momento, nunca haría eso..."

Bryan Bergougnoux, exjugador del Olympique de Lyon
Francia

Muere Bryan Bergougnoux, exjugador del Olympique de Lyon, a los 43 años de forma repentina

El galo se habría desvanecido mientras se dirigía a un partido de fútbol.

Djokovic abandona la Chatrier tras perder ante Fonseca
Roland Garros

Djokovic, tras la dura derrota ante Fonseca en cinco horas: "No sé si volveré a jugar en Roland Garros"

El tenista de 39 años sufrió una dolorosa derrota en cinco sets y cinco horas que le impidió levantar su slam número 25 en un torneo en el que ya no estaban Alcaraz ni Sinner.

Tragedia en el Rallye de la Cerámica en Castellón

Tragedia en el Rallye de la Cerámica en Castellón: Muere un copiloto y su hermano, herido grave

El FC Barcelona oficializa el fichaje de Anthony Gordon

Oficial: el Barcelona ficha a Anthony Gordon para las próximas cinco temporadas

Julián Álvarez presiona a Lamine Yamal

Duro ataque del Atleti al Barça: "No se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros"

Publicidad