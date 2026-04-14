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Atlético de Madrid - Barcelona: Partido de vuelta de cuartos de Champions League, en directo online

Sigue el partido de vuelta de cuartos de Champions League entre Atlético de Madrid y Barcelona y consulta el resultado, todos los goles y la última hora del encuentro en directo.

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Julián Álvarez presiona a Lamine Yamal Reuters

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Luis F. Castillo
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El 'desafío' de Lamine Yamal a Simeone

Lamine Yamal calentó la previa del duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona de Champions League con un mensaje directo a Diego Pablo Simeone: "Me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido de mañana. Estoy motivado para eso y espero que poder marcar las diferencias. A ver si el Cholo me hace un favor y me pone un uno contra uno con algún jugador", afirmó en rueda de prensa.

Lamine Yamal en rueda de prensa antes del duelo ante el Atlético

Lamine Yamal lanza un desafío: "A ver si el Cholo me hace un favor..." | EFE

Simeone tiene un plan... y no se va a mover de ahí

Simeone destacó la "personalidad, inteligencia y muchas cosas positivas" de los debutantes ante el Sevilla, donde rotó pensando en la vuelta ante el Barcelona. "El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente. Nosotros tenemos un plan, tengo un plan y no me voy a mover de eso, no quiere decir que salga bien o mal", añadió preguntado por las rotaciones.

Ferran y Gavi, titulares; Musso, el portero de Simeone

Sin sorpresas en el once del Cholo, que finalmente alinea a Musso en lugar de Oblak. Flick, por su parte, apuesta por Gavi en mediocampo... aunque lo más sorprendente es que prescinde de Rashford y de Lewandowski. El elegido como 9 finalmente es Ferran Torres, que viene de hacer un doblete al Espanyol.

Un precedente único en la historia de la Champions

Solo una vez se ha remontado un 0-2 en casa en la ida: el Manchester United en 2019 ante el PSG. Marcus Rashford, ahora en el Barça, marcó entonces el gol decisivo en el minuto 94.

El potencial ofensivo, principal arma culé

El Barça es uno de los equipos más goleadores del curso. Jugadores como Lamine Yamal y Lewandowski serán clave para intentar una remontada que roza lo imposible.

Y AQUÍ LA ALINEACIÓN OFICIAL DEL ATLÉTICO ANTE EL BARÇA

¡Tenemos también el 11 inicial de Simeone! Sale el Atlético con Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano, Griezmann; Julián Álvarez y Lookman.

YA TENEMOS LA ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARCELONA HOY

¡Este es el 11 inicial del Barcelona en la vuelta de cuartos de Champions! Hansi Flick sale con Joan García; Jules Koundé, Gerard Martín, Eric García, Joao Cancelo; Gavi, Fermín, Pedri, Olmo; Lamine Yamal y Ferran Torres.

El Barça, obligado a asumir riesgos desde el inicio

El conjunto de Flick necesita una actuación perfecta para remontar. Apostará, como siempre, por el control del balón y un planteamiento ofensivo para buscar un gol temprano que haga dudar a los locales.

El fortín del Metropolitano, gran aliado del Cholo

Desde la llegada de Simeone, el Atlético no ha perdido eliminatorias europeas en casa. Ni Bayern, City, Madrid o Barça han logrado vencer en el Calderón o el Metropolitano. Vaya datos del Cholo.

Una oportunidad histórica para los rojiblancos en Champions

El Atlético busca alcanzar las semifinales por séptima vez en su historia. La eliminatoria llega además en una semana clave, con la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad en el horizonte.

El Atlético recupera a sus titulares en ataque

Tras rotar en Liga, el Cholo alineará a su once de gala con Koke y Llorente en el centro del campo y Julián Álvarez y Griezmann como referencias ofensivas. El plan está claro.

Duda en la portería del Atlético entre Musso y Oblak

Simeone debe decidir si mantiene a Musso, protagonista en la ida, o apuesta por Oblak, ya recuperado. Las bajas en defensa condicionan el once del Cholo hoy.

Rashford y Araujo, claves en el plan de Flick

El inglés apunta al once tras su buen papel en la ida. En defensa, Araujo sustituirá al sancionado Cubarsí para intentar frenar el ataque rojiblanco.

El Atlético, sólido y eficaz en la ida del Camp Nou

El equipo de Simeone supo aprovechar sus oportunidades en el Camp Nou. Con solo tres remates a puerta, Julián Álvarez y Sorloth firmaron los goles, mientras Musso mantuvo la portería a cero.

Fin a una trilogía intensa entre dos gigantes... ¡por un puesto en semis!

El duelo cierra una serie de tres enfrentamientos en apenas diez días entre ambos equipos. Este tercer capítulo decidirá quién accede a las semifinales de la máxima competición continental. Más emoción imposible en el Metropolitano.

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¡Sigue el Villarreal-Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo! ¡The Chaaaampions!

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Alexander Sørloth celebra el segundo gol ante el Barcelona en el Camp Nou | Efe

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