Atlético de Madrid - Barcelona: Partido de vuelta de cuartos de Champions League, en directo online

¡Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del partido de hoy entre Atlético de Madrid y Barcelona en directo! La vuelta de cuartos enfrenta a madrileños y catalanes por un puesto en las semifinales de la

Atlético de Madrid y FC Barcelona se enfrentan hoy martes en la vuelta de cuartos de final de la Champions 2025-26. Los rojiblancos parten con ventaja (0-2) y los azulgranas buscan una remontada histórica.

¡Sigue el Villarreal-Real Madrid en directo online y consulta el resultado, resumen, todos los goles y la última hora del partido de hoy en vivo! ¡The Chaaaampions!