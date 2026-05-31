Luis Enrique, técnico español con más Champions junto a Guardiola: "Esto solo se lo he visto hacer al Real Madrid..."

El PSG y Luis Enrique ya son una de las mejores simbiosis en la historia del fútbol. El equipo parisino levantó este pasado sábado su segunda Champions consecutiva tras imponerse al Arsenal de Mikel Arteta en la tanda de penaltis, 1-1 (4-3). Un titulo que engrandece la historia de un PSG que empata a títulos (2) con Chelsea, Benfica, Juventus, Porto y Nottingham Forest, y supera a otros como Dortmund y Manchester City. Además, el asturiano se suma a Pep Guardiola como el entrenador español con más títulos de Champions League (3, el otro fue con el Barça en 2015).

"Esto solo se lo he visto hacer al Real Madrid"

"Yo como esto sólo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de como va. La primera fue histórica. La segunda lo va a ser más. París y el PSG se necesitaban meter en el grupo de los mejores equipos y ya no queremos bajarnos si queremos seguir ahí identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", empezó diciendo el exentrenador del Barça.

"En París estamos con la flor..."

Luis Enrique reconoció la dificultad de enfrentarse al Arsenal, que además se adelantó en el marcador en el minuto seis tras un golazo de Havertz: "Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Ha costado Dios y ayuda, pero en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando", aprovechó para bromear ante la prensa española a pie de campo. Una expresión que llegó a utilizarse mucho por los detractores de Zidane en la época en la que el equipo blanco ganó la Champions en tres temporadas consecutivas (2016, 2017 y 2018).

Acerca de como consiguió motivar a su plantilla después de que esta conquistara la orejona el año pasado, 'Lucho' no dudó en rendirse a sus jugadores: "A estos jugadores les tengo que parar de entrenar. Y siguen entrenando. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés. Les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro y el nivel será altísimo. Cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada", señaló.

"¿Las tandas? Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso..."

Eso sí, al más puro estilo Luis Enrique, dejó un mensaje de recordatorio cuando se refirió a las tandas de penaltis (ha ganado las cinco que ha disputado con el PSG): "Perdí la de Marruecos con España y me mataron por eso... Cuando uno llega a los penaltis depende de la calidad de los jugadores. No es suerte. De la calidad de los porteros y luego del azar. Una tanda de penaltis no va a cambiar la actuación del Arsenal ni la nuestra", sentenció el asturiano, que ha conquistado el título más importante a nivel europeo de forma consecutiva y justo después de haber vendido a Mbappé al Real Madrid, que a su vez no ha podido pisar ni la semifinal del torneo en 2025 y 2026 y enlaza dos años sin sumar ningún título grande (Liga, Copa...).

Luis Enrique y el PSG cierran la temporada 2025.2026 como campeones de Liga, Champions, Supercopa de Europa, Mundialito de Clubes y Supercopa de Francia (solo le ha faltado la Copa de Francia).

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