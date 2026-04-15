Juan Musso: "Es una locura querer hacer pasar esto como un robo"

Juan Musso, portero internacional argentino del Atlético de Madrid, brilló anoche ante el Barcelona y se erigió en un salvavidas para los suyos en el primer tiempo. Su actuación fue clave para que los de Simeone eliminaran al Barça y se metieran en las semifinales de la Champions League, donde se medirán al ganador del Arsenal - Sporting de Portugal. El guardameta de San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, contestó en el campó y también fuera de él, cuando aseguró que era "una locura" las quejas culés por el arbitraje de Turpin anoche en el Metropolitano.

"Es una locura querer hacer pasar esto como un robo. Parece que fueron ocho penales que no les cobraron. Fueron dos jugadas de último hombre, si están pidiendo penalti lo de Fermín... Me duele por él, se lastimó. Es un movimiento que se da en el momento de tapar con mi pierna", indicó sobre la aparatosa acción con Fermín y en clara respuesta a las palabras de Raphinha.

"Tenemos la mejor afición de Europa. Siempre nos apoyan y es muy importante para todos, para el equipo y para asustar también un poquito al contrario. Uno no se encuentra en las semifinales de casualidad. Obvio que soñamos con ganarla. Nos gusta soñar en grande", señaló el portero argentino.

"Nosotros venimos soñando en grande hace mucho. Queríamos pasar esta fase y sabíamos que podíamos hacerlo. La fuerza máxima de este grupo es nunca dejar de soñar. Es fiel a sus sueños, a sus objetivos. Este grupo, con el esfuerzo que hace este equipo, nos merecemos grandes cosas. El grupo va a dar lo mejor para darle una alegría a la gente", apuntó Musso.

Simeone: "Vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, tras clasificarse para las semifinales de la Liga de campeones, que jugar una semifinal "es maravilloso" y que van a "buscar" lo que vienen "buscando desde hace tiempo", en referencia al título de la Copa de Europa.

"Va a ser la cuarta semifinal que jugamos. Es maravilloso", reconoció el técnico argentino.

"Jugar una semifinal de Champions. Qué bueno. Vamos a ir con toda la ilusión y toda la fe. Sabemos nuestras características y nuestros defectos. Estamos preparados y vamos a buscar lo que venimos buscando desde hace muchos años", apuntó Simeone.

"Han cambiado los futbolistas, hemos vuelto a empezar un montón de veces y volvemos a estar entre los cuatro mejores de Europa. Hemos jugado contra un equipo difícil de controlar y con errores individuales logramos meternos en el partido. En el segundo tiempo ya fue más equilibrado, el banquillo nos dio energía y ellos fueron perdiendo velocidad", analizó el técnico del Atlético de Madrid.

Respecto al Barcelona, Simeone elogió la calidad del equipo de Hansi Flick y el hecho de que les llevaran a "a defender".

"Sí, podía suceder que tuviésemos errores porque son muy buenos y si juegas contra un equipo muy bueno, si cometes errores, ellos no perdonan. Nosotros teníamos que imponernos en el ataque porque el partido no iba a pasar por defender. Hay veces que no quieres defender... pero te llevan a defender", aseguró Simeone.

Sobre Lenglet y su error en el primer gol del Barcelona, Simeone quiso descatar la capacidad para rehacerse de esa acción por parte del defensor.

"Habíamos hablado antes del partido, no tenía que demostrarnos nada. Es un chico extraordinario, un futbolista con sus características buenas y con cosas que mejorar, como todos. Tuvo la calma para salir de ese error y la jerarquía, porque la tiene. Lo llevó adelante de menos a más", concluyó Simeone.