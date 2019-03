Kevin De Bruyne: "El objetivo del Manchester City es ganar la Champions League"

El centrocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne ha asegurado que el objetivo del conjunto inglés, rival del Real Madrid en semifinales de la Liga de Campeones, es ganar la competición, a la vez que se mostró confiado en "hacer un buen papel" frente al equipo blanco. "Cuando empiezas el torneo lo que quieres hacer es llegar lo más lejos posible, el objetivo es ganarlo, aunque no siempre sea posible", dijo De Bruyne, en una entrevista publicada este jueves en la página web del Manchester City.

"Estamos en semifinales y estoy deseando que lleguen ya los partidos. Espero que hagamos un buen papel", añadió el internacional belga. El City, que tras la fase de grupos eliminó a Dinamo Kiev y París Saint-Germain en octavos y cuartos, respectivamente, recibe al Real Madrid el próximo 26 de abril en el Etihad Stadium y visita el estadio Santiago Bernabéu el 4 de mayo en las semifinales de la Champions League.

De Bruyne, de 24 años, llegado el pasado verano procedente del Wolfsburgo por 55 millones de libras (75 millones de euros), se ha erigido como el líder de los 'citizens' en la fase final de la temporada después de nueve semanas de baja por lesión entre enero y febrero.

"La verdad es que no sabía cómo iba a ir todo (tras la lesión), pero en los primeros cuatro partidos fue todo casi perfecto. Ganamos tres de cuatro y nos clasificamos para semifinales", señaló. "Ha sido la primera vez en cinco o seis años que he estado lesionado durante tanto tiempo. Al principio me resultó complicado estar fuera, pero has de mantener siempre la cabeza alta y seguir trabajando duro", agregó De Bruyne. "Fue un simple accidente, algo que no puedes evitar. Tuve suerte de estar sólo nueve semanas fuera, ya que podía haber sido una lesión de seis meses. Son cosas que pasan", subrayó el jugador belga.

"Me siento bien dentro y fuera del terreno de juego"

De Bruyne, autor de 15 goles en 34 encuentros esta temporada, incluidos uno en la ida (2-2) y otro vuelta (1-0) de cuartos de final de la Liga de Campeones frente al PSG, ha revelado que la clave de su buen momento de forma es que está "feliz" y juega "sin preocupaciones".

"Me siento bien dentro del terreno de juego y estoy feliz fuera de él. Todo eso me ayuda a jugar mejor y sin preocupaciones", contó el centrocampista, que tuvo un paso efímero por el Chelsea entre 2012 y 2014. "No jugué mucho y me tocó cambiar de aires. Tenía 21 años y quería jugar. Ya había jugado tres años en Bélgica (en el Genk) y nunca me había pasado estar tanto tiempo en el banquillo", señaló De Bruyne, que en su primera temporada en el Chelsea fue cedido al Werder Bremen.

"Necesitaba jugar y por eso me fui (Wolfsburgo). El año pasado, sin embargo, disputé 61 partidos, sólo me perdí uno, fue la temporada perfecta", declaró.