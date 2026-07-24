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Dos nuevos casos del virus del Nilo Occidental en La Puebla del Río (Sevilla)

En Andalucía se han diagnosticado ya cuatro casos leves de fiebre del Nilo Occidental en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río.

Dos nuevos positivos del virus del Nilo Occidental en La Puebla del Río (Sevilla)

Dos nuevos positivos del virus del Nilo Occidental en La Puebla del Río (Sevilla) Europa Press

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Ruth Galvez
Publicado:

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha notificado dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental (FNO). Se trata de dos mujeres de La Puebla del Río (Sevilla), que presentaron los primeros síntomas el 19 y 20 de julio, respectivamente. Con este dato, ya son cuatro los diagnosticados en esta temporada.

Estos nuevos casos han sido confirmados, el jueves 23 de julio, mediante una prueba PCR por parte del Hospital Universitario Virgen del Rocío, como ha informado Sanidad en un comunicado. Afortunadamente, estos nuevos dos casos son leves y se han identificado gracias a la vigilancia establecida por el Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y turistas de los municipios de las comarcas que se encuentran en situación de alerta, como en La Puebla del Río, que presentan síntomas.

Hasta el 17 de agosto la Consejería ha decidido prorrogar el periodo de alerta de esta localidad sevillana. Por su parte, Sanidad ha decretado zona en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental en el municipio de Salobreña, en Granada, como mínimo de cuatro semanas o hasta que no se registren más casos de la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en el territorio.

Medidas de control

De esta manera, supone intensificar la alerta en tres vigilancias: entomológica, animal y humana en la zona. Por ello, tienen que reforzar la comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas necesarias de protección ante al virus del Nilo Occidental.

La administración local también debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que la zona esté en alerta, en este caso hasta el 20 de agosto. Estas medidas están contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del VNO, y no solo se aplican en los núcleos de población, sino también en esas localidades situadas a no más de 1,5 kilómetros identificados como foco larvarios o refugios de adultos.

Zonas alertadas

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla y de Granada han informado de esta situación a los ayuntamientos de La Puebla del Río y de Salobreña y a la Diputación de Sevilla y la de Granada. En Salobreña, son doce los municipios declarados como área en alerta: Pulpí en Almería, Torredonjimeno en Jaén; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves y La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

También se ha detectado circulación viral en Bujalance, en Córdoba, pero le ocurre como con el municipio sevillano de Benacazón, que los puntos de captura están situados a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no ha sido necesaria la declaración de área en alerta.

De lo que llevamos de año, en Andalucía se han diagnosticado cuatro casos leves de fiebre del Nilo Occidental en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios y despistaje de arbovirosis en 100 pacientes con meningitis víricas y 688 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas.

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