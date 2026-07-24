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Anticorrupción pide volver a tasar las joyas de Zapatero y ampliar su análisis al juez del caso Plus Ultra

La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer además la fecha en la que fueron montadas las joyas intervenidas encontradas en su despacho el pasado 19 de mayo de este año.

Las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Las joyas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero Europa Press

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Alejandro Lorente
Publicado:

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido ampliar el estudio y la tasación de las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a las que se le atribuyó un valor preliminar de 1,3 millones de euros, para conocer su valor actual de mercado y la fecha en que fueron montadas.

Según han confirmado fuentes fiscales, Anticorrupción ha solicitado en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, que pida a la joyería Ansorena, encargada del primer estudio, ampliar el análisis de las joyas.

Además de estudiar el valor de mercado actual, la Fiscalía quiere conocer la fecha en que fueron montadas las joyas, que fueron intervenidas en el despacho del expresidente el pasado 19 de mayo por la Policía Nacional, tras su imputación por su posible influencia en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Zapatero se defiende en su primera entrevista tras la investigación

Tras la tasación preliminar de las joyas, el juez imputó a Zapatero como presunto autor de delitos fiscal y de contrabando. Por el momento, el expresidente no ha aclarado con exactitud su origen.

No obstante, el pasado jueves, en su primera entrevista desde la investigación, Zapatero negó "afán patrimonial" e "intención de defraudar" con las joyas intervenidas, asegurando que fueron "un regalo de cortesía personal de hace muchos años" pero sin concretar quién se lo hizo.

Asimismo aseguraba que las joyas halladas en su despacho le producen "una alergia profunda". Reconoce que aceptarlas pudo ser un "error": "Seguramente hubiera tomado otra decisión en ese momento".

Zapatero también pide que se "respete los tiempos" para poder aclarar el asunto en la sede judicial: "Entiendo que mucha gente piense que tenía que haber dado explicaciones antes".

"Quiero, debo, por respeto al procedimiento judicial, aclarar todas las circunstancias y todo lo que se va a hacer constar ante la justicia. Debo hacerlo así porque es mi compromiso y deber", explicó el expresidente, antes de apuntar que "voy a dar ante juez todas las explicaciones, pero ya le digo que no", respondió Zapatero a si contrabandeó con las joyas.

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