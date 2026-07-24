José Cobos, evacuado de Navas del Rey: "Es probable que el fuego haya llegado a mi casa"

José Cobos, vecino de Navas del Rey, es uno de los más de 11.500 evacuados por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Tras abandonar su vivienda junto a su mujer y sus tres perros, ha pasado la noche en casa de su hermana, en Illescas (Toledo), sin saber qué ha ocurrido con su casa.

"Nos evacuaron de Navas del Rey. El incendio que se produjo en San Martín llegó hasta Pelayos y cruzó al otro lado del pantano de San Juan. Como vivimos en la parte alta de la montaña nos evacuaron a todos. No tengo noticias si ha llegado el foco a mi casa, es muy probable porque si ha cruzado el río ya lo tiene todo hecho", ha explicado en una entrevista con Antena 3 Noticias.

"Lo peor es no tener noticias"

A la pregunta de qué es lo que peor está llevando de esta situación, Cobos ha respondido que lo más difícil es "no tener noticias". "Nos tuvimos que ir del pueblo porque el polideportivo estaba lleno y el humo era intratable, no se podía respirar. Me he ido a casa de una hermana y aquí he pasado la noche. Estoy nervioso esperando, viendo las noticias para saber qué ha pasado. He tenido que sufrir la incertidumbre de si ha llegado el fuego o no, porque no tenemos noticias. Tampoco nos dejaban pasar y, por el grupo de WhatsApp de los vecinos, nadie sabe nada", ha explicado el evacuado.

José asegura que convivir con el riesgo de incendios forma parte de su día a día, ya que en el lugar en el que viven "todos los veranos tienen esa tensión". Aunque él ha explicado que tiene muchas mangueras en su vivienda para que el fuego no llegue a su casa, denuncia que "no le dejan estar en su vivienda para protegerla", aunque entiende que la prioridad sea la seguridad de las personas.

"Mi mujer ha estado llorando"

Su mujer tampoco ha podido descansar en toda la noche y tuvo que tomarse un tranquilizantes: "Ha estado llorando pensando que se quemaba la casa. Nosotros lo más importante nos lo llevamos, las cuatro cosas que tenemos y, sobre todo, los perros, la comida y los medicamentos de los perros", ha admitido.

Aunque reconoce que la evacuación se produjo con tiempo, reclama más medidas de prevención, como "que las cabras entren en el campo", o que los animales "desbrocen". José Cobos también se muestra sorprendido por cómo se originó el incendio: "Me asombra mucho que el incendio se produjo por un coche que estaba a 800 metros de un parque de bomberos. Me sorprende que no puedan apagarlo. Ya sé por qué: porque no estaban los bomberos, estaban en otro incendio", ha sentenciado.

Mientras espera noticias sobre su vivienda, José solo puede pensar en una posibilidad: "Es probable que el fuego haya llegado a mi casa".

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