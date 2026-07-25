LOTERÍA NACIONAL
Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 25 de julio, en directo
Sigue el sorteo de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del sábado 25 de julio, que reparte 42 millones de euros.
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¿DÓNDE HA CAÍDO EL SEGUNDO PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de hoy ha caído en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Tui (Pontevedra), Villamayor de Santiago (Cuenca), Alcalá del Júcar (Albacete), Benidorm (Alicante), Palma de Mallorca, Cornellà de Llobregat (Barcelona), Argentona (Barcelona), Sant Feliu de Guíxols (Girona), Andújar (Jaén), Arrecife (Las Palmas), Madrid, Valencia y Ayegui (Navarra). Los ganadores de este premio ganan 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo.
¿DÓNDE HA CAÍDO EL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL?
El primer premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de julio ha agraciado a las localidades de Vilches (Jaén), El Ejido (Almería), Alcorcón (Madrid), Onda (Castellón), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Tarragona. ¡Enhorabuena a los premiados! Te recordamos que el número ganador del primer premio es el 75745.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL
"Ya conocemos todos los números premiados del sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de julio. Comprueba tu décimo, consulta el resultado y todos los premios repartidos en el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado:
- 75745, primer premio de la Lotería Nacional, 60.000 euros al décimo
- 44322, segundo premio de la Lotería Nacional, 12.000 euros al décimo
- 4122, 5330, 9572, 8439 , premios de 150 euros
- 933, 461, 201, 434, 228, 043, 320, 491, 311, 861, premios de 30 euros por décimo
- 11, 38, 23, 23, 37, 66, 81, 65, 19, premios de 12 euros al décimo
- 5,1,6, reintegros del sorteo de la Lotería Nacional"
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL
Los reintegros del sorteo de la Lotería Nacional del sábado 25 de julio son para los números acabados en 5,1,6 . ¡Al menos recuperas lo invertido!
PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional hoy sábado 25 de julio, dotado de 600.000 euros a la serie, 60.000 euros el décimo, ha sido para el número 75745 . También se reparten 99 premios de 300 euros a los números que coincidan con la centena del ganador y dos aproximaciones de 10.000 euros al número anterior y posterior al primer premio del sorteo.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional de hoy, dotado de 120.000 euros a la serie, 12.000 euros al décimo, ha sido para el número 44322 . Junto a este, también se reparten 300 euros a los 99 números restantes de la centena de la misma serie, además de dos aproximaciones de 5.540 euros al número anterior y posterior del segundo premio del sorteo de hoy.
PREMIO A LAS 4 ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Las últimas 4 cifras agraciadas en la Lotería Nacional de hoy son: 4122, 5330, 9572, 8439 . Los números premiados en el sorteo del sábado 25 de julio, se llevan 1.500 euros a la serie, 150 euros por décimo.
PREMIO A LAS 3 ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Los números premiados con 300 euros a la serie de la extracción de las 3 últimas cifras en el sorteo de hoy sábado 25 de julio de la Lotería Nacional son: 933, 461, 201, 434, 228, 043, 320, 491, 311, 861
PREMIOS A LAS 2 ÚLTIMAS CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Las últimas 2 cifras agraciadas en la Lotería Nacional de hoy son 11, 38, 23, 23, 37, 66, 81, 65, 19 . El premio del sorteo de hoy sábado 25 de julio es de 120 euros a la serie, 12 euros por décimo.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL EN DIRECTO
¡Comienza el sorteo de la Lotería Nacional! Sigue el sorteo en directo desde esta misma página para descubrir si has sido uno de los premiados hoy sábado 25 de julio. El sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado reparte 42 millones de euros en juego. Recuerda que hay 1 posibilidad entre 100.000 de ganar el primer premio. Mantén actualizada esta misma página en tu navegador para seguir el sorteo de la Lotería Nacional en directo.
COMPROBAR LOTERÍA NACIONAL
Ya falta poco para que comience el sorteo de la Lotería Nacional. Te recordamos que el primer premio es de 600.000 euros a la serie, el segundo premio ofrece 120.000 euros a la serie. Hoy se repartirán 4.134.100 premios de unos 42 millones de euros, correspondientes a un 70% de la emisión. ¡Muchas suerte a todos los participantes!
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
En la Lotería Nacional de hoy se reparte el 70% de la emisión, un total de 42 millones de euros. Para poder participar solo hay que escoger un número de cinco cifras distintas comprendidas entre el 00000 y el 99999. Asimismo, el orden de extracción es el siguiente: extracción a las 2 últimas cifras, extracción a las 3 últimas cifras, extracción de las 4 cifras, segundo premio, primer premio y reintegros.
REINTEGROS LOTERÍA NACIONAL
Aunque parezca un premio de consolación, ganar el reintegro de la Lotería Nacional no es ninguna tontería, ¡al menos recuperas lo invertido! En el sorteo de hoy sábado 25 de julio se reparten 3 reintegros, uno de ellos a partir del primer premio.
PREMIOS POR APROXIMACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL
En la Lotería Nacional, los que casi ganan también tienen premio. Con una unidad superior o inferior al número ganador, se puede ganar 10.000 euros ligados al primer premio o 5.540 euros para los similares al segundo premio.
PREMIOS A LA CENTENA DE LA LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional reparte premios para los 99 números restantes de la centena del primer y el segundo premio. Los décimos ganadores de este premio en el sorteo de hoy sábado 25 de julio se llevan 300 euros.
SORTEO LOTERÍA NACIONAL EN DIRECTO
En 1 hora dará comienzo el sorteo de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de julio. Desde aquí podrás consultar los números premiados para saber si has sido uno de los afortunados. Para seguir el sorteo de hoy en directo, mantén actualizada esta página.
PREMIOS A LAS ÚLTIMAS 4, 3 Y 2 CIFRAS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Los primeros premios que se conocerán de la Lotería Nacional de hoy durante el sorteo serán las extracciones a 2, 3 y 4 cifras, dotadas de 120, 300 y 1.500 euros respectivamente. La Lotería Nacional reparte así 1.440.000 euros además del primer y segundo premio.
SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL
El segundo premio de la Lotería Nacional de hoy sábado 25 de julio está dotado de 120.000 a la serie, es decir, 12.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 5.540 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 300 euros.
PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL
El primer premio de la Lotería Nacional de España está dotado de 600.000 a la serie, es decir, 60.000 euros el décimo. También se reparten premios por aproximación al número anterior y posterior al primer premio de 10.000 euros y premios a los 99 números restantes de la centena de 300 euros.
DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL
La emisión del sorteo de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 60 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 6 euros.
PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL
El método para seleccionar los números premiados consiste en un sistema de bombos múltiples. En la Lotería Nacional, los números de cinco cifras, una por cada bombo, van del 00000 al 99999. Habiendo en este sorteo 10 series de 100.000 billetes cada una, la probabilidad de ganar el primer premio de la lotería de hoy será de 1 entre 100.000.
HORARIO SORTEO LOTERÍA
La Lotería Nacional de hoy, sábado 25 de julio dará comienzo a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados de la Lotería Nacional mantén actualizada esta página en tu navegador.
PREMIOS LOTERÍA NACIONAL
El sorteo de la Lotería Nacional de España de hoy reparte un primer premio de 600.000 euros a la serie y un segundo premio de 120.000 euros a la serie. Si te quedas muy cerca de alguno de los números premiados, ojo, porque puede que hayas ganado alguno de los premios por aproximación de 10.000 euros con el primer premio y de 5.540 euros para el segundo.
LOTERÍA NACIONAL: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy sábado 25 de julio que reparte 42.000.000 de euros en 4.134.100 premios.
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