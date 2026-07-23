El Gobierno mantiene su confianza en Zapatero mientras la oposición y los socios consideran insuficientes sus explicaciones

La entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero ha generado muchas reacciones en la última sesión parlamentaria del curso político. Muchos de los diputados la han seguido con atención, en móviles en los pasillos, para escuchar las explicaciones que tuviese que dar sobre los casos en los que se haya involucrado.

Las reacciones han llegado con el final de la misma, aunque hay dos opiniones mayoritarias: la del PSOE, que mantiene su confianza en él, y la del resto, que pide más explicaciones y que considera insuficientes las que ha dado hoy en la televisión pública.

Dejan más preguntas que respuestas

Muchos consideran que la declaración deja muchas cosas en el aire y sin explicar. Así lo ha comentado Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, en los pasillos del Congreso de los Diputados. "No ha contestado a nada, ni ha defendido a sus hijas. El señor Zapatero tiene más problemas hoy que ayer", ha dicho.

Además, aseguran que el Partido Socialista sigue defendiéndolo porque su caso está vinculado a Pedro Sánchez. "Sánchez ha usado a Zapatero para distraer a la opinión publica sobre que todo es una injusticia. El señor ZP no debería haber hecho lo que le ha mandado Sánchez.", ha dicho el presidente del Partido Popular.

Las joyas generan muchas dudas

Hay un tema en concreto sobre el que recalan más dudas: el origen de las joyas. Ambos partidos de la oposición, PP y Vox, ponen el foco en este tema, sobre el que, consideran, Zapatero no ha dado explicación alguna. "No ha respondido de donde son las joyas, ni el origen, ni por qué no las tributó", comentaba Esther Muñoz, portavoz del grupo popular en el Congreso, que calificaba la entrevista de "tomadura de pelo". Misma línea mantenía Pepa Millán, también portavoz, pero de VOX, en el Congreso, que acusaba a Zapatero de "seguir sin explicar el origen de las joyas encontradas en su despacho".

Incluso los socios del propio Gobierno se sumaban a las dudas. Gabriel Rufián ha dicho no ser objetivo por su relación con el ex presidente, pero le acusa de no tener explicación para algunos motivos, como el de las joyas. "Un regalo de cortesía es una cesta de Navidad", ha mencionado en relación con este tema.

Misma opinión que Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, que pedía más explicaciones sobre la procedencia de las mismas. "Tienen uso y destino y tendrán que explicar cuales son", ha dicho.

El PSOE mantiene la confianza

El único partido que no pide más aclaraciones es el Partido Socialista, que desde el principio ha confiado en la inocencia de Zapatero. Montse Mínguez, portavoz del partido, ha dicho que "le han visto sincero y convencido" y añade que "cuenta con la confianza plena del Partido Socialista. Una opinión que también es la oficial desde Moncloa.

Además, Patxi López, portavoz en el Congreso, va más allá, pidiendo que se respete en todo momento la presunción de inocencia, algo que también ha dicho Zapatero, y pidiendo a quién ponga en duda la culpabilidad, que la demuestre. "Quien tiene que demostrar la acusación, es quien acusa", ha comentado en los pasillos del Congreso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.