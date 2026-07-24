Donald Trump reactiva la guerra comercial con nuevos aranceles: España incluida en la lista

A pocas horas de que expirasen los aranceles temporales globales del 10% impuestos el pasado mes de febrero por Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado nuevos aranceles que van desde el 10% al 12,5% para productos importados por el país norteamericano desde 60 economías.

Las autoridades de Washington han argumentado su decisión en las conclusiones de una investigación que advierte "esfuerzos insuficientes" en la lucha "contra el trabajos forzoso". Sorprende por esa justificación que en la lista de gravámenes esté la Unión Europea, incluida España.

La medida ha sido anunciada por la oficina Jamieson Greer, Representante Comercial de EEUU, con el objetivo de sustituir ese impuesto del 10% que caducaba la mañana de este viernes. De esta manera comienza una nueva fase en la guerra comercial que Trump inició en abril de 2025.

La Oficina del Representante Comercial sentencia que las prácticas identificadas son motivo suficiente para la imposición de estos aranceles adicionales. Afirman que las políticas y normativas de todos los Estados y economías cuyos productos han sido gravados no ponen suficientes esfuerzos en prohibir la comercialización de productos relacionados con una falta absoluta de garantías laborales, perjudicando en consecuencia a empresas y trabajadores de Estados Unidos.

Países con uevas tasas

Las 60 zonas económicas o naciones a las que se imponen estos nuevos aranceles incluyen todas las principales economías mundiales.

La Unión Europea en su conjunto sufrirá a partir de ahora un recargo añadido en sus productos del 10%, Aun así las autoridades europeas confían en que se respete el acuerdo alcanzado en materia comercial.

En el caso de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha aclarado que el 85% de sus productos quedan amparados por el acuerdo bilateral firmado entre ambos países.

Reino Unido, Suiza, Canadá, Japón, o Corea del Sur, también están incluidas en la lista y los gravámenes aplicados varían en cada caso e incluso en función del tipo de producto importado.

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