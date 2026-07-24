Marlaska avisa de que "hoy es el día crítico" y pide máxima prudencia ante la evolución de los incendios

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado este viernes al Puesto de Mando Avanzado para conocer de primera mano la evolución de los incendios que afectan a varias zonas de la Comunidad de Madrid y Ávila. Desde allí está siguiendo el desarrollo de las labores de extinción, donde mantiene reuniones con los responsables del operativo.

La intervención del ministro llega después de que declarara la emergencia de interés nacional ante la gravedad de los fuegos registrados en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo. Con esta decisión, el Gobierno asume la dirección de la emergencia, y refuerza la coordinación de todos los medios estatales, autonómicos y locales desplegados sobre el terreno.

Durante su comparecencia, el titular de Interior ha explicado el despliegue de medios puesto en marcha para contener el avance de las llamas, ha insistido en que la prioridad absoluta es garantizar "la seguridad de la población", y ha hecho un llamamiento a la prudencia mientras continúa el operativo.

Marlaska ha explicado que la decisión de elevar la emergencia al nivel 3 responde a la gravedad de los incendios registrados en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, y ha detallado que uno de los principales objetivos de los equipos de extinción durante la noche ha sido evitar que los diferentes focos lleguen a unirse, una situación que complicaría aún más las labores de control. "Durante toda la noche se trata de evitar la confluencia de los tres incendios, tanto el de Villa del Prado con el de Pelayos de la Presa, y también evitar que el de Burgohondo pueda saltar a Madrid", ha apuntado.

En cuanto al dispositivo desplegado, Marlaska ha destacado la movilización de un importante número de efectivos. "En cuanto a medios personales tenemos más de 1.100 efectivos de la UME trabajando en estos tres incendios, además de otros más de 1.000 efectivos entre Guardia Civil, Protección Civil y el resto de servicios de emergencias", ha señalado.

"Hoy es un día complicado"

El responsable de Interior ha advertido de que la jornada presenta unas condiciones especialmente complicadas para los trabajos de extinción debido al viento y a las altas temperaturas. "Estamos evaluando de forma constante la situación. Hoy es un día complicado, difícil; tenemos una situación adversa, con viento de 50 kilómetros por hora y la temperatura no va a dar facilidades, pero esperamos que con todos estos medios podamos garantizar la seguridad de todas las personas del entorno. Nuestras prioridades son las personas y los núcleos urbanos", ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que la coordinación entre administraciones se mantiene de forma permanente a través de los Centros de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), que seguirán reuniéndose durante la jornada para evaluar la evolución de la emergencia y adoptar nuevas decisiones si fuera necesario.

Durante su intervención, Marlaska también ha lanzado un mensaje directo a la ciudadanía para que respete todas las indicaciones de los servicios de emergencias. "Seguid las instrucciones, que son de obligado cumplimiento, para que en una situación como esta realmente no incidamos de una forma imprudente en otras emergencias", ha pedido. Además, ha querido reconocer el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha recordado que "hay más de 10.000 personas evacuadas", una circunstancia que exige un importante esfuerzo logístico para garantizar su atención.

Preguntado por el posible regreso de los vecinos evacuados a sus viviendas, el ministro ha insistido en que cualquier decisión dependerá exclusivamente de la evolución del incendio. "Las personas son nuestro primer objetivo y el centro de cualquier decisión que tomemos, su seguridad. No se puede decidir cuándo se dará la orden de realojo; eso será cuando sea factible en términos de seguridad", ha subrayado.

"Evitar la confluencia de los incendios"

Marlaska ha reiterado que "hoy es el día crítico" por las condiciones meteorológicas previstas, y cree que mañana "mejoran ligeramente". "El objetivo prioritario son las personas y, en segundo lugar, evitar la confluencia de esos incendios", ha afirmado.

Respecto al origen de los fuegos, el ministro ha indicado que el incendio de San Martín fue provocado por "un vehículo en un arcén", mientras que el resto de focos continúan bajo investigación. También ha reconocido que las previsiones meteorológicas no permiten ser optimistas.

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