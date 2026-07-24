Puente critica al PP en plena emergencia nacional: "La UME es el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas que gobiernan"

Tras la declaración de la emergencia de interés nacional por los incendios que afectan a Ávila y a la Comunidad de Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado este viernes a través de X y ha criticado a los gobiernos del PP de esas comunidades por recurrir a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en las labores de extinción.

En un marco en el que fue la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la que solicitó el nivel 3 de emergencia, Puente ha escrito: "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP". Al tiempo que añadía: "Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al Gobierno que les resuelva la papeleta".

Emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila

Tras la petición de Ayuso, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró la noche del jueves la emergencia de interés nacional en ambas regiones, algo que supone que queda bajo la responsabilidad de Marlaska la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La dirección operativa de la emergencia se encomienda al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según fuentes de Interior, tras precisar que, para decidir esta declaración de emergencia de interés nacional, "se ha valorado también la existencia de evacuaciones preventivas, la amenaza de los incendios sobre núcleos de población y el potencial impacto supraterritorial de la emergencia".

Una emergencia que llega con más de 11.500 evacuados en la zona afectada y con cuatro fuegos que avanzan sin control debido a las complicaciones meteorológicas.

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