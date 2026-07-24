Pedro Sánchez preside hoy el comité de coordinación del plan estatal de emergencias por los incendios en Madrid y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes, sobre las 09:30 horas, la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), que tendrá lugar en el Complejo de la Moncloa, con motivo de la complicación de los incendios que afectan a diferentes territorios en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Además del presidente, acudirá al encuentro el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de forma telemática. Tras la reunión, el ministro atenderá a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid).

El Gobierno decidió declarar a última hora del pasado jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" originados en los municipios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (ambos en la Comunidad de Madrid), y en Burgohondo (Ávila).

Los incendios de Madrid, todavía fuera de control

A primera hora de este viernes, los tres incendios declarados en la Comunidad de Madrid siguen sin estar controlados ni perimetrados a pesar de que los trabajos nocturnos que han realizado los efectivos de bomberos "han sido efectivos".

Asimismo, han advertido de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, perjudicarán a las labores de extinción este viernes.

Por su parte, El SUMMA112 ha atendido a lo largo de la pasada noche en sus dispositivos preventivos, sobre todo a enfermos crónicos, y la cifra de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas.

Los incendios son el de Villa del Prado con afección en Aldea del Fresno, el de San Martín de Valdeiglesias, fruto de un coche ardiendo en la carretera M-501, que también está alcanzando a Pelayos de la Presa y el que se originó el miércoles en Almorox (Toledo). Además, se sumó el incendio declarado en Burgohondo (Ávila), cuya previsión es que impacte en la Comunidad de Madrid debido a las condiciones meteorológicas.

El pasado jueves actuaron en la zona afectada más de 270 profesionales con 40 medios terrestres: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado y una sección de la UME con otros 40; 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias y 2 secciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 40 dotaciones cada una en la localidad de San Martín de Valdeiglesias.

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