Cucurella revela qué pasó con Barça y Atlético antes de fichar por el Madrid: "Querían un lateral..."

Marc Cucurella continúa centrado en el Mundial de 2026 con la selección española, pero su reciente fichaje por el Real Madrid sigue acaparando titulares. El lateral catalán desveló este miércoles cómo se gestó su llegada al Santiago Bernabéu y confesó que la operación se resolvió en apenas un día.

"Que te llame un entrenador como Mourinho es un mérito, que diga que me quería y me veía con buenos ojos es un orgullo"

En una entrevista concedida a Radioestadio Noche de Onda Cero, el internacional español explicó que conoció el interés del Real Madrid solo dos días antes de que se hiciera oficial: "Hicimos videollamada, me dicen que el Madrid y el Chelsea tenían un acuerdo y me quedé en shock. Para mí fue mucho mejor así (…) Oportunidades como esa pasan una vez en la vida, no se pueden rechazar".

Uno de los momentos decisivos de la negociación fue la conversación que mantuvo con José Mourinho, nuevo entrenador del conjunto blanco: "Que te llame un entrenador como Mourinho es un mérito, que diga que me quería y me veía con buenos ojos es un orgullo". Y es que el técnico portugués fue una de las claves para convencer al lateral de aceptar el proyecto madridista.

Las bromas en la selección

Cucurella también explicó cómo reaccionaron sus compañeros de la selección española al conocer que vestiría la camiseta del eterno rival de varios de ellos: "Alguna bromita ha caído, ahora seremos rivales. Pero todo de buen rollo. Ahora estamos aquí muy contentos y tenemos el mismo objetivo".

El defensa aseguró que todavía no ha hablado con los futbolistas del Real Madrid porque ninguno coincide con él en la concentración de la Roja: "Creo que la mayoría están en el Mundial, cada uno está centrado en hacerlo lo mejor posible con su país. Cuando empiece la temporada pasaremos mucho tiempo juntos y tendremos mucho tiempo de conocernos".

El Barça y el Atlético también preguntaron

Antes de cerrar su incorporación al Real Madrid, el nombre de Cucurella apareció vinculado tanto al Barcelona como al Atlético de Madrid.

Sobre el club azulgrana explicó que nunca llegó una propuesta formal: "Querían hacer un lateral izquierdo, pero no hubo más; creo que están centrados en hacer un delantero pero no hubo nada".

Sí confirmó que existieron contactos con el Atlético, aunque dejó claro cuál era su prioridad en ese momento: "Les dije a mis agentes que no quería estar centrado en este Mundial, pero al final pasó así y me alegro de que esté todo cerrado para disfrutar de esto".

Con la mente en Uruguay

Mientras tanto, el lateral mantiene el foco puesto en el próximo compromiso de España. La selección se enfrentará este viernes a Uruguay con el liderato del Grupo H en juego y con el objetivo de evitar un posible cruce ante la vigente campeona del mundo, Argentina.

"Será un partido difícil, ellos se juegan la vida. Nosotros intentaremos repetir las sensaciones del último partido. Dependemos de nosotros y haciendo un buen partido creo que podemos pasar primeros", opinó el lateral.

Un guiño a Grimaldo

Por último, Cucurella también habló de Alejandro Grimaldo, su compañero en la selección y uno de los nombres relacionados con el Atlético de Madrid durante las últimas semanas: "Si es lo que él desea intentaremos buscar casa cerquita. Seguiremos teniendo la misma relación, si es la misma ciudad aún mejor".

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