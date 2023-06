Dani Alves rompe su silencio: "La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero la perdono"

Más información Desvelan la fecha del juicio a Alves y la posible pena

Dani Alves ha roto su silencio desde la cárcel de Brians 2, donde ingresó el pasado mes de enero tras ser acusado de haber violado a un joven de 23 años el pasado 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño ha hablado por primera vez y ha reiterado su inocencia sobre lo ocurrido aquella noche en el lavabo de un reservado de ese local de la ciudad condal.

"No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono. Yo apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella aquella noche tampoco. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono", explica Dani Alves en una entrevista a Mayka Navarro en La Vanguardia.

El brasileño explica que el motivo por el que ha decidido conceder la entrevista es "para tener la oportunidad de que la gente sepa lo que pienso".

"Quiero que conozcan la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada y en aquel baño. Hasta ahora se ha explicadoun relato 'asustadizo' de miedo y de terror, que nada tiene que ver con lo que pasó ni con lo que hice", asegura Dani Alves.

"Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo"

"Yo entré detrás de ella. Ni cerré la puerta con pestillo. La puerta estuvo abierta en todo momento, podría haberme ido porque yo permanecí sentado prácticamente todo el rato sobre la tapa del water", afirma Dani Alves sobre lo ocurrido en el lavabo del reservado de la discoteca Sutton.

"Todo lo que pasó y no pasó allí dentro solo lo sabemos ella y yo", indica Dani Alves.

"Esa madrugada, cuando la mujer con la que tengo el problema sale del baño detrás de mí, me quedo un rato junto a mi mesa. No estoy mucho tiempo porque era tarde. Estoy con mi amigo Bruno y se me acerca otra gente antes de irme. Cuando abandono la discoteca por el pasillo de salida, he sabido por las imágenes que paso cerca de donde la mujer está llorando. Yo no la vi. Si la hubiera visto llorar me hubiera detenido para preguntar qué pasaba", relata el brasileño.

"Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado", asegura el jugador brasileño.

"No ha sabido salir del lío en el que se ha metido"

El jugador sostiene que alguien "aconsejó mal" a la joven y que ésta "no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido".

"Se me ocurre que hay alguien que le aconsejó mal... Que se sintió mal después de hacerlo, que dio un paso adelante y que no ha sabido salir del lío en el que se ha metido y en el que me ha metido", explica Dani Alves.

Por último, Dani Alves admite que a la única persona que le tiene que pedir perdón es a Joana Sanz. "A la única persona a la que tengo que pedir perdón es a mi mujer, Joana Sanz", concluye Dani Alves.