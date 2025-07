La historia de Dani Pich, el navegante ciego que desafía al mar

Dani Pich, exoficial de la marina mercante y navegante desde niño, se ha embarcado en un reto sin precedentes: convertirse en el primer invidente en dar la vuelta a la isla de Wight sin realizar escalas, durante la 'Cowes Week', la regata más antigua del mundo, que se celebra desde 1826.

El pasado 5 de julio, Dani y su equipo partieron hacia la isla británica para preparar este ambicioso desafío que tendrá lugar el próximo 4 de agosto. El entrenamiento se extenderá durante un mes para familiarizarse con las condiciones locales: "Hay fuertes corrientes y mareas allí", explica. Y es que las aguas de Wight no son para principiantes.

Una de las principales dificultades es el paso por el Mar del Solent, "una zona donde tienes una corriente muy abrupta, con muy poco escalado, muchas boyas y tráfico", relata Dani. A esto se suman los cambios constantes de viento debido a la peculiar geografía de la isla. "No se quieren meter en el temporal, pero igual se encuentran dificultades como olas de 1 ó 2 metros".

Un giro de 180 grados en su vida

Hace siete años y medio, su vida dio un vuelco radical. "Me explotó un extintor en la cara", cuenta. Aquello lo dejó completamente ciego. "Fueron muy oscuros esos años, me replanteé hasta mi existencia", añade. Tuvo que dejar el mar y volver a empezar desde cero. Pero el mar siempre fue su hogar: "Empecé a navegar con 6 ó 7 años, es realmente volver a mis inicios lo que estoy haciendo ahora".

Su regreso a la navegación no ha sido convencional. Usa una tecnología pionera desarrollada por y para invidentes: "Esto es un tejido que tiene dos tiras que bordean mi cuerpo y tienen 12 vibradores cada una. Es como las horas: las 12, las 13… Todo el rato me está vibrando y marcando la dirección hacia donde debo ir".

Este sistema basado en el lenguaje háptico le permite orientarse sin necesidad de ver. "Y ya con esto es empezar a hacer magia, que digo yo, y a disfrutar de la libertad que es navegar", explica Dani Pich.

Porque para Dani, el mar sigue siendo su motor vital: "Me da confianza, me apasiona, me da todo".

Si navegar ya es difícil… imagínense hacerlo de esta manera. Esto es a lo que se enfrenta día a día Dani Pich. Y lo hace con coraje, convicción y el viento a su favor.

