Ivan Ljubicic: "Si alguien me recuerda a Federer es Alcaraz"

Ivan Ljubicic, extenista croata y exentrenador de Roger Federer, ha opinado sobre el tenis actual y ha hablado sobre Sinner y Alcaraz, los dos grandes dominadores del circuito actual y que se han repartido los últimos siete grand slam. El de Banja Luka ha admitido que el tenista que más le recuerda a Roger Federer es Carlos Alcaraz, aunque ha señalado una diferencia entre el suizo y el español.

"Ese estilo de juego en el que nunca se sabe lo que viene después. Y al igual que Roger, siempre está buscando el golpe ganador, siempre jugando activamente. También hay muchas diferencias, pero si alguien nos recuerda a Roger es Alcaraz", asegura Ivan Ljubicic en una entrevista al medio Tages Anzeiger.

El exjugador croata sí considera que Federer era algo "más eficiente" en su tenis, mientras que el tenista de El Palmar busca, a veces, la pura diversión en una pista de tenis.

"Roger era más eficiente. El espectáculo era producto de su juego. No buscaba conscientemente el espectáculo. Con Alcaraz, a veces tengo la sensación de que solo quiere divertirse, para sí mismo, pero también para el público", señala Ivan Ljubicic.

Respecto a la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el extenista croata desvela cuándo fue la primera vez que oyó hablar del tenista de El Palmar.

"La primera vez que oí hablar de Alcaraz fue cuando jugó contra Sinner en un torneo Challenger. Riccardo Piatti había sido mi entrenador, entrenaba a Sinner, así que sabía todo sobre él. Así fue como me enteré de Alcaraz. Sabía que iba a ser bueno. ¿Pero tan bueno? Nunca se sabe. Alcaraz y Sinner tienen un hambre enorme de ganar muchos títulos de Grand Slam. Será emocionante ver hasta dónde llegan", reconoce Ivan Ljubicic en la entrevista al medio Tages Anzeiger.

"A veces veo partidos de 2005, 2008, 2012, 2015 de Roger y Rafa. Fue un tenis increíble"

El exentrenador de Roger Federer también se pronunció sobre la final de Roland Garros, llevando la contraria a una controvertida opinión de John McEnroe.

"Fue una buena final. Una final muy, muy, muy buena. Y la dramaturgia fue perfecta, con los puntos de partido salvados. Pero la gente siempre exagera. John McEnroe dijo que Nadal no habría tenido ninguna oportunidad contra estos tipos. Eso es una tontería. Todavía no hemos visto lo mejor de Alcaraz y Sinner. Todavía tienen mucho margen de mejora. La siguiente generación siempre es mejor que la anterior. Pero no creo que hayan avanzado aún tanto. A veces veo partidos de 2005, 2008, 2012, 2015 de Roger y Rafa. Fue un tenis increíble", recuerda Ivan Ljubicic.

Por último, el extenista croata deja abierta la puerta a entrenar a Jannik Sinner si surgiera la ocasión.

"Tengo un trabajo en la federación francesa, lo que me mantiene alerta. Pero cuando un jugador como Sinner llama a la puerta, al menos hay que pensarlo. Al igual que Roger Federer. Sinner, Alcaraz, hay algunos jugadores que me hacen estremecer. Volveré a entrenar a un jugador en algún momento. Pero cuándo, no lo sé", concluye Ivan Ljubicic.

