Sinner y su capacidad para 'olvidar' la final de Roland Garros: "Traté de aceptar lo sucedido, pero me llevó un tiempo"

Jannik Sinner ha logrado pasar en un mes del infierno al cielo, tenísticamente hablando. El pasado 8 de junio rozó su primer Roland Garros, teniendo hasta tres bolas de partido ante Alcaraz, pero acabó cediendo en una final antológica en la Philippe Chatrier. Una derrota durísima y que golpeó la confianza del de San Cándido, una prueba mental que el número 1 del mundo ha sabido usar como gasolina para volver con una versión aun mejor, derrocar a Carlos Alcaraz y conquistar Wimbledon por primera vez en su carrera. El italiano encontró la forma de dar la vuelta al pulso ante el murciano y derrotarle el pasado domingo 13 de julio en la centre court del All England Club.

El pupilo de Simone Vagnozzi y Darren Cahill ha conquistado ya cuatro grand slam y sus 23 años es el gran dominador del tenis mundial junto a Carlos Alcaraz. El número 1 del mundo se ha sincerado en una entrevista con Tennis Channel y ha hablado abiertamente de lo que ha vivido en el último mes, desde la derrota en la final de Roland Garros al triunfo del pasado domingo en la final de Wimbledon.

"Desde el primer momento traté de aceptar lo sucedido, pero me llevó un tiempo. Lo más importante fue seguir creyendo en mí mismo y en que el trabajo daría sus frutos. Ha sido determinante mi entorno. Tener gente a tu alrededor que te entiende, te quiere y se esfuerza para ayudarte a mejorar es fantástico", explicó Sinner en una entrevista con Steve Weissman y Jon Wertheim.

"Estoy orgulloso de muchas cosas de las que he hecho últimamente, pero de la que más es de que el éxito no me haya cambiado como persona, nunca lo hará. Mi mayor prioridad es ser buena persona y me siento muy afortunado por tener una familia y un equipo de trabajo que me transmiten unos valores éticos tan positivos. Lo primordial es seguir esforzándome por ser mejor y disfrutar del camino. Tengo solo 23 años, quiero jugar entre 10 ó 15 años más, así que será un viaje largo y más vale afrontarlo con una sonrisa", reconoce el de San Cándido.

Jannik Sinner, en la entrevista con Tennis Channel, tivo unas bonitas palabras para Carlos Alcaraz, su gran rival y el único tenista que a día de hoy parece estar en condiciones de plantarle cara sobre una pista.

"Es genial tener a Carlos como rival porque aprendemos el uno del otro en cada enfrentamiento, impulsándonos mutuamente más allá de nuestros límites. Es muy motivador enfrentarnos y lo mejor es que tenemos una gran relación fuera de la pista", reconoció Sinner.

La batalla por el número 1 entre Sinner y Alcaraz

De aquí a finales de noviembre, cuando se disputarán las Nitto ATP Finals en Turín, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner mantendrán un pulso por ver quién termina el año como número 1 del mundo. Tras el triunfo en Wimbledon, el italiano amplió su ventaja sobre el jugador de El Palmar, pero en la recta final del año Jannik defiende muchos más puntos que el español.

Carlos Alcaraz puede comenzar a neutralizar esa ventaja y pensar en asaltar el primer puesto de la ATP en la gira americana de cemento, con el Masters de Cincinnati y el US Open como principales objetivos del murciano.

Jannik Sinner también defiende 1.00 puntos como campeón del Masters 1.000 de Shanghái y 1.500 puntos como campeón de las Nitto ATP Finals 2024.

